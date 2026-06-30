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Bomba İsimle Partner: Fahriye Evcen, 5 Yıl Sonra ATV Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Bomba İsimle Partner: Fahriye Evcen, 5 Yıl Sonra ATV Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.06.2026 - 19:13
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Son olarak 2021'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen, 5 yıldır setlerden uzaktı. Fahriye Evcen'in dizi setlerine ne zaman geri döneceği merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Fahriye Evcen, ATV'nin yeni sezon dizisinin kadın başrolü oldu. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Fahriye Evcen, 5 yılın ardından iddialı ATV dizisiyle geri dönüyor.

Fahriye Evcen, 5 yılın ardından iddialı ATV dizisiyle geri dönüyor.

Yıllardır ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen'in dönüş projesi sonunda netleşti. Son olarak 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yeni sezonda ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Fahriye Evcen'in hangi projeyle setlere döneceği merak konusu olurken, gazeteci Birsen Altuntaş dikkat çeken kulisi paylaştı. Evcen'in, Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Hamal dizisinin kadın başrolü olduğu öğrenildi.

Oktay Kaynarca'nın ATV'de yayınlanacak yeni dizisi Hamal'daki partneri Fahriye Evcen oldu.

Oktay Kaynarca'nın ATV'de yayınlanacak yeni dizisi Hamal'daki partneri Fahriye Evcen oldu.

Uzun süredir gizlilik içinde yürütülen oyuncu görüşmelerinin ardından Fahriye Evcen'in projeye imza attığı kesinleşirken, başarılı oyuncunun Oktay Kaynarca ile başrolü paylaşacak olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin senaryosunu Kerem Deren ile Hazal Tenim kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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