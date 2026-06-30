Bomba İsimle Partner: Fahriye Evcen, 5 Yıl Sonra ATV Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!
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Son olarak 2021'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen, 5 yıldır setlerden uzaktı. Fahriye Evcen'in dizi setlerine ne zaman geri döneceği merak edilirken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Fahriye Evcen, ATV'nin yeni sezon dizisinin kadın başrolü oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Fahriye Evcen, 5 yılın ardından iddialı ATV dizisiyle geri dönüyor.
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Oktay Kaynarca'nın ATV'de yayınlanacak yeni dizisi Hamal'daki partneri Fahriye Evcen oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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