Daha 17'nin Aras ve Leyla'sının TikTok Videosu Kahkahaya Boğdu
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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'nin genç oyuncuları Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk, bu kez set dışındaki eğlenceli halleriyle gündeme geldi. İkilinin TikTok'ta paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
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Daha 17'nin genç başrolleri Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk'un TikTok videosu gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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