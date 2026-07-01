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Daha 17'nin Aras ve Leyla'sının TikTok Videosu Kahkahaya Boğdu

Daha 17'nin Aras ve Leyla'sının TikTok Videosu Kahkahaya Boğdu

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2026 - 15:20
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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'nin genç oyuncuları Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk, bu kez set dışındaki eğlenceli halleriyle gündeme geldi. İkilinin TikTok'ta paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

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Daha 17'nin genç başrolleri Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk'un TikTok videosu gündem oldu.

Daha 17'nin genç başrolleri Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk'un TikTok videosu gündem oldu.

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'de Aras ve Leyla karakterlerine hayat veren Çağan Efe Ak ile Ceren Ayruk, paylaştıkları eğlenceli TikTok videosuyla takipçilerini güldürdü.

Genç oyuncular, 'Korkusuzlar' dizisinde İsmail YK ile Bahar Akça arasında geçen ikonik sahneyi kendi yorumlarıyla yeniden canlandırdı. Kısa sürede ilgi gören video, sosyal medyada beğeni topladı.

Ceren Ayruk, videoyu TikTok hesabından 'Set dışı plan yapmaya çalışıyoruzdur.' notuyla paylaşarak set temposuna esprili bir gönderme yaptı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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