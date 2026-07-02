Yeni Meryem Uzerli Geliyor: Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosnalı Oyuncu Oldu!
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Kuruluş Osman ve hemen ardından Kuruluş Orhan'ın finalleriyle birlikte Atv'de yeni dönem dizisi hazırlıkları hızla başladı. Alaaddin Keykubat'ın hayatının anlatılacağı Aşk ve Taht dizisinde Akın Akınözü'ne eşlik edecek yeni başrol oyuncusu için Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu gibi isimlere teklif gitmişti. Dizinin Destina'sı Bosnalı bir oyuncu oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun ardından Atv'nin yeni dev bütçeli dönem dizisinin başrolü Akın Akınözü olmuştu.
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Aşk ve Taht'ta Akın Akınözü'nün partneri olacak Destina da sonunda belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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