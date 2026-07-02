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Yeni Meryem Uzerli Geliyor: Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosnalı Oyuncu Oldu!

Yeni Meryem Uzerli Geliyor: Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosnalı Oyuncu Oldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 09:40
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Kuruluş Osman ve hemen ardından Kuruluş Orhan'ın finalleriyle birlikte Atv'de yeni dönem dizisi hazırlıkları hızla başladı. Alaaddin Keykubat'ın hayatının anlatılacağı Aşk ve Taht dizisinde Akın Akınözü'ne eşlik edecek yeni başrol oyuncusu için Pınar Deniz ve Afra Saraçoğlu gibi isimlere teklif gitmişti. Dizinin Destina'sı Bosnalı bir oyuncu oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Afra Saraçoğlu
Oyuncu

Afra Saraçoğlu

Akın Akınözü
Oyuncu

Akın Akınözü

Merjem Šiljak
Oyuncu

Merjem Šiljak

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Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun ardından Atv'nin yeni dev bütçeli dönem dizisinin başrolü Akın Akınözü olmuştu.

Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun ardından Atv'nin yeni dev bütçeli dönem dizisinin başrolü Akın Akınözü olmuştu.

I. Alaaddin Keykubat'ı canlandıracak Akın Akınözü'ne Aşk ve Taht dizisinde eşlik edecek isimler de birer birer netleşmeye başladı. Dizide Melike Hatun'u Simay Barlas, Baş Hatun Ümmühan'ı Ayça Bingöl, Nurcihan'ı Ceren Benderlioğlu ve Andreas'ı Halil İbrahim Ceyhan canlandıracak.

Aşk ve Taht'ta Akın Akınözü'nün partneri olacak Destina da sonunda belli oldu!

Aşk ve Taht'ta Akın Akınözü'nün partneri olacak Destina da sonunda belli oldu!

Afra Saraçoğlu ve Pınar Deniz'e Destina için teklif götürülmüş ancak iki oyuncu da rolü reddetmişti. Karakter için uzun bir süredir yabancı bir oyuncu aranıyordu ve sonunda yeni 'Meryem Uzerli' bulundu! Aşk ve Taht'ta Destina karakterine Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak hayat verecek. Muhteşem Yüzyıl’ın yönetmenleri Taylan Biraderler’in yöneteceği dizide yeni bir Meryem Uzerli etkisi doğacak mı şimdiden merak konusu...

'Bosnalı Merjem Šiljak kimdir?' sorusu da şimdiden araştırılmaya başlandı. 2000 doğumlu genç oyuncunun TRT Tabii'de Koyu Beyaz adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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