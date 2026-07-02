Yeni Meryem Uzerli Geliyor: Atv'nin Dönem Dizisi Aşk ve Taht'ın Başrolü Bosnalı Oyuncu Oldu!

Afra Saraçoğlu ve Pınar Deniz'e Destina için teklif götürülmüş ancak iki oyuncu da rolü reddetmişti. Karakter için uzun bir süredir yabancı bir oyuncu aranıyordu ve sonunda yeni 'Meryem Uzerli' bulundu! Aşk ve Taht'ta Destina karakterine Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak hayat verecek. Muhteşem Yüzyıl’ın yönetmenleri Taylan Biraderler’in yöneteceği dizide yeni bir Meryem Uzerli etkisi doğacak mı şimdiden merak konusu...

'Bosnalı Merjem Šiljak kimdir?' sorusu da şimdiden araştırılmaya başlandı. 2000 doğumlu genç oyuncunun TRT Tabii'de Koyu Beyaz adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı.