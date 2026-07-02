Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinde Başroller Son Anda Ayrılmıştı: Kadın Başrol Belli Oldu
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NOW TV'de yayınlanacak yeni Karadeniz dizisi daha başlamadan bir krizin eşiğinden dönmüştü. Karadeniz rüzgarlarını sert estirecek ikinci dizi olacak Sevdam Karadeniz'de, anlaşılan başroller Emre Bey ve Aslıhan Malbora çekimlere günler kala diziden ayrılmıştı. Yeni başrol arayışları başlayan dizide erkek başrol, dizide yan rol olması için anlaşılan Erdem Adilce olmuştu. Günlerdir süren çalışmaların ardından kadın başrol de sonunda belli oldu.
Kaynak:Birsen Altuntaş
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Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kırmasının ardından yeni Karadeniz dizisi için NOW TV'de kollar sıvanmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Sevdam Karadeniz'in yeni erkek başrolünün Erdem Adilce olduğu açıklanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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