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Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinde Başroller Son Anda Ayrılmıştı: Kadın Başrol Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz'e Rakip Olacak Karadeniz Dizisinde Başroller Son Anda Ayrılmıştı: Kadın Başrol Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 08:45
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NOW TV'de yayınlanacak yeni Karadeniz dizisi daha başlamadan bir krizin eşiğinden dönmüştü. Karadeniz rüzgarlarını sert estirecek ikinci dizi olacak Sevdam Karadeniz'de, anlaşılan başroller Emre Bey ve Aslıhan Malbora çekimlere günler kala diziden ayrılmıştı. Yeni başrol arayışları başlayan dizide erkek başrol, dizide yan rol olması için anlaşılan Erdem Adilce olmuştu. Günlerdir süren çalışmaların ardından kadın başrol de sonunda belli oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Taşacak Bu Deniz
Dizi

Taşacak Bu Deniz

Damlasu İkizoğlu
Oyuncu

Damlasu İkizoğlu

Erdem Adilce
Oyuncu

Erdem Adilce

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Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kırmasının ardından yeni Karadeniz dizisi için NOW TV'de kollar sıvanmıştı.

Taşacak Bu Deniz'in reyting rekorları kırmasının ardından yeni Karadeniz dizisi için NOW TV'de kollar sıvanmıştı.

Tıpkı Taşacak Bu Deniz gibi Trabzon'da çekilecek Sevdam Karadeniz, her ne kadar heyecan yaratsa da kısa sürede yerini bir krize bıraktı. Başrol için anlaşılan başroller Aslıhan Malbora ve Emre Bey, diziden son anda ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sevdam Karadeniz'in yeni erkek başrolünün Erdem Adilce olduğu açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Sevdam Karadeniz'in yeni erkek başrolünün Erdem Adilce olduğu açıklanmıştı.

Sonunda Sevdam Karadeniz'in kadın başrolü de belli oldu! Kuzey Alazlı karakterini Erdem Adilce'nin canlandıracağı dizide Zeyşan Yeniceli ise Damlasu İkizoğlu oldu. Yapımcı Banu Akdeniz'in genç oyunculara şans verme kararı aldığı yapımda Alazlı ve Yeniceli ailelerinin kuşaktan kuşağa taşınan aşk hikayeleri anlatılacak.

'Zeyşan Yeniceli'ye hayat veren Damlasu İkizoğlu kimdir, hangi dizide oynadı?' soruları merak uyandırdı. 1998 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamladı. Kardeşlerim, Baba, Zembilli, Babil gibi yapımlarda rol aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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