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5 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Fahriye Evcen, Oktay Kaynarca'yla Partner Oldu: 21 Yaş Fark Tartışma Konusu Oldu

5 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Fahriye Evcen, Oktay Kaynarca'yla Partner Oldu: 21 Yaş Fark Tartışma Konusu Oldu

Atv Fahriye Evcen
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 10:04
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2021'de TRT dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da rol alan Fahriye Evcen, uzun yılların ardından ekranlara Atv dizisiyle dönüyor. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'da başrol olacak Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü kadar, partneriyle arasındaki 21 yaşlık fark da gündem oldu. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı tartışmaya yol açtı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Oktay Kaynarca
Oyuncu

Oktay Kaynarca

Fahriye Evcen
Oyuncu

Fahriye Evcen

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Murat Yıldırım'la birlikte rol aldığı Go Türkiye dizisi Turquoise Summer'ın ardından ekranlara ne zaman döneceği konuşulan Fahriye Evcen'den bomba haber geldi.

Murat Yıldırım'la birlikte rol aldığı Go Türkiye dizisi Turquoise Summer'ın ardından ekranlara ne zaman döneceği konuşulan Fahriye Evcen'den bomba haber geldi.

2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve 5 yıldır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, Atv'nin yeni dizisi Hamal ile anlaştı. Oktay Kaynarca ile partner olacak güzel oyuncunun ekranlara dönmesi heyecan yarattı. Ancak 61 yaşındaki Oktay Kaynarca ile 40 yaşındaki Fahriye Evcen'in partner olması sosyal medyada bir kez daha yaş farkı tartışmalarını gündeme getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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