5 Yıl Sonra Ekranlara Dönen Fahriye Evcen, Oktay Kaynarca'yla Partner Oldu: 21 Yaş Fark Tartışma Konusu Oldu
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2021'de TRT dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da rol alan Fahriye Evcen, uzun yılların ardından ekranlara Atv dizisiyle dönüyor. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'da başrol olacak Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü kadar, partneriyle arasındaki 21 yaşlık fark da gündem oldu. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı tartışmaya yol açtı.
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Murat Yıldırım'la birlikte rol aldığı Go Türkiye dizisi Turquoise Summer'ın ardından ekranlara ne zaman döneceği konuşulan Fahriye Evcen'den bomba haber geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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