Kanal D'de Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Yıldır Ana Haberleri Sunan Deniz Bayramoğlu Görevinden Ayrıldı
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Buket Aydın’ın ardından Kanal D ana haber sunuculuğu görevini devralan Deniz Bayramoğlu, dün akşam yaptığı paylaşımla izleyicilerini şaşırttı. Ekranların en sakin haber sunucularından biri olan Deniz Bayramoğlu, 6 yıldır yaptığı görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Son dönemde televizyon ekranlarında popüler olan yorumcu-sunucu tarzından uzak olan Deniz Bayramoğlu, 6 yıldır Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunuyordu.
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Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber'e veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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