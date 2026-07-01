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Kanal D'de Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Yıldır Ana Haberleri Sunan Deniz Bayramoğlu Görevinden Ayrıldı

Kanal D'de Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Yıldır Ana Haberleri Sunan Deniz Bayramoğlu Görevinden Ayrıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 09:28
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Buket Aydın’ın ardından Kanal D ana haber sunuculuğu görevini devralan Deniz Bayramoğlu, dün akşam yaptığı paylaşımla izleyicilerini şaşırttı. Ekranların en sakin haber sunucularından biri olan Deniz Bayramoğlu, 6 yıldır yaptığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Son dönemde televizyon ekranlarında popüler olan yorumcu-sunucu tarzından uzak olan Deniz Bayramoğlu, 6 yıldır Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunuyordu.

Son dönemde televizyon ekranlarında popüler olan yorumcu-sunucu tarzından uzak olan Deniz Bayramoğlu, 6 yıldır Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunuyordu.

Magazinel polemiklerden uzak duran ve eski ekolle moderni birleştirmeyi başaran Deniz Bayramoğlu, Mayıs 2020'de Kanal D Ana Haber sunuculuğuna gelmişti. Daha önce CNN Türk’te yıllarca yaptığı 'Gündem Özel' programını sunan Bayramoğlu, borsacı ve ekonomi muhabiri olmasının ardından gündem haberlerine de bu programla yönelmişti.

Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber'e veda etti.

Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber'e veda etti.

Deniz Bayramoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 yıllık görevinden ayrıldığını açıkladı. Deniz Bayramoğlu vedasında, 'İzleyicilerimiz için kısa bir not:

Kanal D ana haber sunuculuğu görevimden dün itibari ile ayrıldım.

Bu süre zarfında benimle birlikte çalışan, emek veren, ter döken arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Haber merkezimizden bina görevlilerine kadar; onlarla çalışmış olmak benim için bir şereftir.

Her işin bir sonu var elbette. Nihayetinde mahkeme kadıya mülk değil. Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak. Onu da umarım becerebilmişimdir.

Olanda hayır vardır.' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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