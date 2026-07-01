Kanal D'de Bir Devrin Sonu Geldi: 6 Yıldır Ana Haberleri Sunan Deniz Bayramoğlu Görevinden Ayrıldı

Deniz Bayramoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 yıllık görevinden ayrıldığını açıkladı. Deniz Bayramoğlu vedasında, 'İzleyicilerimiz için kısa bir not:

Kanal D ana haber sunuculuğu görevimden dün itibari ile ayrıldım.

Bu süre zarfında benimle birlikte çalışan, emek veren, ter döken arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Haber merkezimizden bina görevlilerine kadar; onlarla çalışmış olmak benim için bir şereftir.

Her işin bir sonu var elbette. Nihayetinde mahkeme kadıya mülk değil. Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak. Onu da umarım becerebilmişimdir.

Olanda hayır vardır.' ifadelerine yer verdi.