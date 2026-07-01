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Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'yla Başrolü Paylaşan Ayça Ayşin Turan'ın "Acı Yeme" Sahnesiyle İmtihanı

Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'yla Başrolü Paylaşan Ayça Ayşin Turan'ın "Acı Yeme" Sahnesiyle İmtihanı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 11:45
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren beğeni toplayan Muhtemel Aşk dizisi, yaz sezonunun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide yayınlanan sahneler sosyal medyada konuşuluyor. Dizide Defne karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan'ın acı yeme sahnesiyle imtihanı da izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Muhtemel Aşk
Dizi

Muhtemel Aşk

Ekin Koç
Oyuncu

Ekin Koç

Ayça Ayşin Turan
Oyuncu

Ayça Ayşin Turan

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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, ekranların nabzını tutmaya devam ediyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, ekranların nabzını tutmaya devam ediyor.

30’lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne'nin kendi ayakları üstünde dururken ertelediği aşk hayatını fark etmesi ve karşısına çıkan bambaşka iki adamla yaşadığı maceraları izlediğimiz dizi kısa sürede ilgi gördü. Dizideki sahnelerin yanı sıra, kamera arkası görüntüleri de konuşulurken Ayça Ayşin Turan'ın acı yeme sahnesinde yaşadığı zor anlar gündem oldu.

Ayça Ayşin Turan'ın acı yeme sahnesinde elini yanlışlıkla gözüne sürdüğü, sonra sahneye devam etmeye çalıştığı anların kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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