Var mısın Yok musun ve MasterChef Dünya Kupası Karşısında: 30 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı
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30 Haziran 2026 reyting sonuçları belli oldu.
Var mısın Yok musun, MasterChef ve Dünya Kupası maçlarının yayınlandığı günde zirveyi kapan yine maçlar oldu. Ancak özellikle Var mısın Yok musun'un zirve üzerindeki baskısı gözden kaçmadı.
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Var mısın Yok musun'un zirve üzerindeki baskısı devam ediyor.
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30 Haziran Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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