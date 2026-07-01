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Var mısın Yok musun ve MasterChef Dünya Kupası Karşısında: 30 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Var mısın Yok musun ve MasterChef Dünya Kupası Karşısında: 30 Haziran Salı Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 15:26
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30 Haziran 2026 reyting sonuçları belli oldu.

Var mısın Yok musun, MasterChef ve Dünya Kupası maçlarının yayınlandığı günde zirveyi kapan yine maçlar oldu. Ancak özellikle Var mısın Yok musun'un zirve üzerindeki baskısı gözden kaçmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Masterchef Türkiye
Tv Programı

Masterchef Türkiye

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Var mısın Yok musun'un zirve üzerindeki baskısı devam ediyor.

Var mısın Yok musun'un zirve üzerindeki baskısı devam ediyor.

Herhangi bir yerli dizinin yayınlanmadığı salı akşamına Var mısın Yok musun ve MasterChef damga vurdu. Popüler TV programları, yayınlanan Dünya Kupası maçları karşısında kendini gösterdi.

30 Haziran Reyting Sonuçları

30 Haziran Reyting Sonuçları

TOTAL

  • Fildişi Sahili-Norveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.97

  • Var Mısın Yok Musun – 3.46

  • Fransa-İsveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.62

  • Masterchef Türkiye – 2.19

  • Now Ana Haber – 1.92

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 1.87

  • Marnalı (Tkr) – 1.80

  • Recep İvedik 5 (T.S) – 1.74

  • Gelinim Mutfakta – 1.59

  • Show Ana Haber – 1.54

AB

  • Fildişi Sahili-Norveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.60

  • Fransa-İsveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.98

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.94

  • Var Mısın Yok Musun – 2.49

  • Masterchef Türkiye – 1.98

  • Marnalı (Tkr) – 1.96

  • Now Ana Haber – 1.60

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.50

  • Kanal D Ana Haber – 1.36

  • Show Ana Haber – 1.36

ABC1

  • Fildişi Sahili-Norveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.51

  • Fransa-İsveç Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.59

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.64

  • Var Mısın Yok Musun – 2.51

  • Masterchef Türkiye – 2.26

  • Marnalı (Tkr) – 1.98

  • Now Ana Haber – 1.97

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.68

  • Show Ana Haber – 1.40

  • Uncharted Kayıp Miras (Y.S) (Tkr) – 1.29

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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