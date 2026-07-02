Bu Kaos Gerçek Olsa! Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir Evrenlerinin Birleştiği Fotoğrafa Yorum Yağdı

X'te @ilaydayiz adlı kullanıcı Yargı'dan Ceylin ve Ilgaz'ı, Uzak Şehir'den Cihan ve Alya'yı, Taşacak Bu Deniz'den Esme ve Adil'i buluşturdu. 'Televizyon tarihinin en sert, en inatçı ve 'buraların kurallarını ben yazarım' diyen karakterleri tek bir odada toplansa ne olurdu?' diye düşünmeden edemedik. Bir tarafta İstanbul adliyelerini birbirine katan, adaletin ve kuralsızlığın kitabını yazmış Ilgaz ile Ceylin; diğer tarafta Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında bitmeyen bir husumetin tam ortasında duran Adil ve Esme; öte tarafta ise Mardin topraklarında hayatta kalma ve güç savaşı veren Alya ile Cihan... Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımın ardından 'Bu altı isim bir araya gelse ne olurdu?' sorusunun peşine düştü.