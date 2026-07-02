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Bu Kaos Gerçek Olsa! Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir Evrenlerinin Birleştiği Fotoğrafa Yorum Yağdı

Bu Kaos Gerçek Olsa! Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir Evrenlerinin Birleştiği Fotoğrafa Yorum Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 11:50
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Türk dizi izleyicisinin hayal gücünün sınırı olmadığını zaten biliyorduk ama bu sefer çıta arşa çıktı. Sosyal medyada dönen bir paylaşım; Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir hayranlarını tek bir teoride buluşturdu. Yasalar, Karadeniz’in hırçın töreleri ve Güneydoğu’nun sert kuralları tek bir evrende birleşse ne olurdu? Ilgaz’ın adalet terazisi, Adil’in delifişek öfkesine karşı durabilir miydi? Ceylin, Esme Çavuş ile kafa kafaya verip erkeklerin dünyasını altüst eder miydi? Peki ya Alya ve Cihan bu ekibe nasıl ayak uydururdu? Sosyal medyayı kasıp kavuran bu 'Dizi Multiverse' çılgınlığına gelen ve 'Harbiden, böyle bir dizi olsa televizyon patlardı!' dedirten en iyi yorumları sizler için derledik.

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Televizyon ekranlarında heyecan dorukta izlediğimiz dizilerle ilgili teori üretmeye bayılıyoruz.

Televizyon ekranlarında heyecan dorukta izlediğimiz dizilerle ilgili teori üretmeye bayılıyoruz.

Dizilerde neler yaşanacak, şöyle olsa nasıl olurdu diye düşünmek bir yana dursun artık sosyal medyanın uzmanları edit üretmeye doymuyor. Birbiri ardında gelen ve bazen ekranda izlediğimizden daha etkili olan editleri izlerken hayranlık duymamak elde değil. Editlerin yanı sıra dizilerle ilgili bayıldığımız bir diğer mesele de teori üretmek.

Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir evrenleri birleşse nasıl olurdu?

Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir evrenleri birleşse nasıl olurdu?

X'te @ilaydayiz adlı kullanıcı Yargı'dan Ceylin ve Ilgaz'ı, Uzak Şehir'den Cihan ve Alya'yı, Taşacak Bu Deniz'den Esme ve Adil'i buluşturdu. 'Televizyon tarihinin en sert, en inatçı ve 'buraların kurallarını ben yazarım' diyen karakterleri tek bir odada toplansa ne olurdu?' diye düşünmeden edemedik. Bir tarafta İstanbul adliyelerini birbirine katan, adaletin ve kuralsızlığın kitabını yazmış Ilgaz ile Ceylin; diğer tarafta Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında bitmeyen bir husumetin tam ortasında duran Adil ve Esme; öte tarafta ise Mardin topraklarında hayatta kalma ve güç savaşı veren Alya ile Cihan... Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımın ardından 'Bu altı isim bir araya gelse ne olurdu?' sorusunun peşine düştü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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