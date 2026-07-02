Bu Kaos Gerçek Olsa! Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir Evrenlerinin Birleştiği Fotoğrafa Yorum Yağdı
Türk dizi izleyicisinin hayal gücünün sınırı olmadığını zaten biliyorduk ama bu sefer çıta arşa çıktı. Sosyal medyada dönen bir paylaşım; Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir hayranlarını tek bir teoride buluşturdu. Yasalar, Karadeniz’in hırçın töreleri ve Güneydoğu’nun sert kuralları tek bir evrende birleşse ne olurdu? Ilgaz’ın adalet terazisi, Adil’in delifişek öfkesine karşı durabilir miydi? Ceylin, Esme Çavuş ile kafa kafaya verip erkeklerin dünyasını altüst eder miydi? Peki ya Alya ve Cihan bu ekibe nasıl ayak uydururdu? Sosyal medyayı kasıp kavuran bu 'Dizi Multiverse' çılgınlığına gelen ve 'Harbiden, böyle bir dizi olsa televizyon patlardı!' dedirten en iyi yorumları sizler için derledik.
Televizyon ekranlarında heyecan dorukta izlediğimiz dizilerle ilgili teori üretmeye bayılıyoruz.
Yargı, Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir evrenleri birleşse nasıl olurdu?
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