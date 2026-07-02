Var Mısın Yok Musun'da Yarışmacı 830 Bin TL'lik Teklifi Reddedip 5 TL Kazandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Büyük ödül hayalinden vazgeçmeyen yarışmacı Abdullah Özgür Aksu, bankanın 830 bin TL'lik teklifini geri çevirerek risk aldı. Ancak finalde açılan kutu, gecenin kaderini tamamen değiştirdi. Genç yarışmacının kutusundan 5 TL çıkınca yarışmaya 5 TL'lik ödülle veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra ekrana geri dönen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Var Mısın Yok Musun yarışmacısı 5 milyon TL beklerken 5 TL kazandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın