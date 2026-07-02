Var Mısın Yok Musun'da Yarışmacı 830 Bin TL'lik Teklifi Reddedip 5 TL Kazandı

Var Mısın Yok Musun'da bu haftanın yarışmacısı 25 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu oldu. Yarışmaya ev sahibi olma ve ilk kez yurt dışına çıkma hayaliyle katılan Özgür, seçtiği 9 numaralı kutu ile büyük ödülün peşine düştü.

Yarışmadaki performansıyla bankadan gelen 830 bin TL'lik teklif alan Özgür, bu rakamı kabul etmeyerek kendisini riske attı. 'Pişman olacağımı bilsem bile yokum.' sözleriyle teklifi geri çeviren yarışmacı, 5 milyon TL umudunu sürdürdü.