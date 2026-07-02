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Var Mısın Yok Musun'da Yarışmacı 830 Bin TL'lik Teklifi Reddedip 5 TL Kazandı

Var Mısın Yok Musun'da Yarışmacı 830 Bin TL'lik Teklifi Reddedip 5 TL Kazandı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 10:49
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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde nefes kesen anlar yaşandı. Büyük ödül hayalinden vazgeçmeyen yarışmacı Abdullah Özgür Aksu, bankanın 830 bin TL'lik teklifini geri çevirerek risk aldı. Ancak finalde açılan kutu, gecenin kaderini tamamen değiştirdi. Genç yarışmacının kutusundan 5 TL çıkınca yarışmaya 5 TL'lik ödülle veda etti.

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Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra ekrana geri dönen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü heyecan yarattı.

Esra Erol'un sunumuyla yıllar sonra ekrana geri dönen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü heyecan yarattı.

Var Mısın Yok Musun'da bu haftanın yarışmacısı 25 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu oldu. Yarışmaya ev sahibi olma ve ilk kez yurt dışına çıkma hayaliyle katılan Özgür, seçtiği 9 numaralı kutu ile büyük ödülün peşine düştü.

Yarışmadaki performansıyla bankadan gelen 830 bin TL'lik teklif alan Özgür, bu rakamı kabul etmeyerek kendisini riske attı. 'Pişman olacağımı bilsem bile yokum.' sözleriyle teklifi geri çeviren yarışmacı, 5 milyon TL umudunu sürdürdü.

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı 5 milyon TL beklerken 5 TL kazandı.

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı 5 milyon TL beklerken 5 TL kazandı.

Final turunda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla yarışmacının büyük ödül ihtimali ortadan kalkarken, para ağacında yalnızca 5 TL ve 5 bin TL kaldı. Son etapta bankanın yaptığı son 2 bin TL'lik teklifi de reddeden yarışmacı, kendi kutusuna güvenmeyi tercih etti ve kutusundan yalnızca 5 TL çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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