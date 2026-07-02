Yeni Dizi Yükseliş Yaşasa da Zirveyi Kaybetti: 1 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, iki kategoride zirveyi korurken TOTAL grubunda düşüş yaşadı.
İşte, 1 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte 1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın