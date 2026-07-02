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Yeni Dizi Yükseliş Yaşasa da Zirveyi Kaybetti: 1 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Dizi Yükseliş Yaşasa da Zirveyi Kaybetti: 1 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 12:14
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1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, iki kategoride zirveyi korurken TOTAL grubunda düşüş yaşadı.

İşte, 1 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...

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1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Doğanın Kanunu, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle 5,37 reyting elde ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Dizi, ABC1 izleyici grubunda günün en çok izlenen yapımı olmayı başarırken, AB grubunda yükseliş yaşamasına rağmen ikinci sıraya geriledi.

Sadece yeni bölümüyle değil, gün içinde ekrana gelen diğer yayınlarıyla da ilgi gören yapımın özet bölümü 1,61 reyting alarak yedinci sırada yer aldı. Tekrar yayını ise 1,29 reyting ile dokuzuncu sıraya yükseldi. Böylece Doğanın Kanunu, yeni bölümü, özeti ve tekrar yayınıyla aynı gün içinde ilk 10 listesine üç farklı yayınla girmeyi başardı.

Öte yandan TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 1,74 reyting ile listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

İşte 1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları!

İşte 1 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları!

1- Doğanın Kanunu 5,37

2- İngiltere-Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 4,34

3- Belçika-Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması 3,88

4- Var Mısın Yok Musun 2,74

5- MasterChef Türkiye 1,74

6- Onbeşliler TKR 1,63

7- Doğanın Kanunu Özet 1,61

8- Now Ana Haber 1,48

9- Doğanın Kanunu TKR 1,29

10- Gurbetçi Şaban T.S 1,27

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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