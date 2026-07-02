Teşkilat Oyuncusu, ATV'nin İddialı Dizisi "Aşk ve Taht" Kadrosunda
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Yeni sezonun en iddialı dönem dizileri arasında gösterilen 'Aşk ve Taht' için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun en görkemli dönemlerinden Alaaddin Keykubat devrini ekrana taşıyacak yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Provaları devam eden diziye her geçen gün yeni isimler dahil olurken, kadroya katılan son oyuncu Teşkilat dizisinden hatırladığımız bir isim oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Aşk ve Taht" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
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Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Selin Genç, Aşk ve Taht dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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