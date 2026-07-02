article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat Oyuncusu, ATV'nin İddialı Dizisi "Aşk ve Taht" Kadrosunda

Teşkilat Oyuncusu, ATV'nin İddialı Dizisi "Aşk ve Taht" Kadrosunda

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 13:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezonun en iddialı dönem dizileri arasında gösterilen 'Aşk ve Taht' için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun en görkemli dönemlerinden Alaaddin Keykubat devrini ekrana taşıyacak yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Provaları devam eden diziye her geçen gün yeni isimler dahil olurken, kadroya katılan son oyuncu Teşkilat dizisinden hatırladığımız bir isim oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Aşk ve Taht" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Aşk ve Taht" dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerini Akın Akınözü ile Bosnalı oyuncu Merjem Šiljak’ın paylaştığı dönem dizisi 'Aşk ve Taht' şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun en görkemli dönemlerinden biri olan Alaaddin Keykubat devrini konu alacak yapımın hazırlıkları devam ederken dizi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Selin Genç, Aşk ve Taht dizisinde rol alacak.

Teşkilat dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Selin Genç, Aşk ve Taht dizisinde rol alacak.

Selin Genç, iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht'ta haremin kalfası “Dilruba Hatun” karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın