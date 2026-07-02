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Türk Dizilerinde Karakterlere Lakap Takılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Türk Dizilerinde Karakterlere Lakap Takılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2026 - 14:11
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Türk dizilerini izlerken fark ettiniz mi bilmiyoruz ama senaristlerimizin karakterlere isim vermekten daha çok sevdiği bir şey varsa, o da 'coğrafi veya karakteristik etiketler' yapıştırmaktır. Bir karaktere bir kez 'Laz kızı' ya da 'Asi' dendi mi, o karakter nüfus müdürlüğüne gitse adını değiştiremez hale geliyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Ava Yaman
Oyuncu

Ava Yaman

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Türk dizilerinde karakterlere sık sık lakap takılması sosyal medyanın radarına yakalandı.

Türk dizilerinde karakterlere sık sık lakap takılması sosyal medyanın radarına yakalandı.

Türk dizilerinde karakterlere takılan bu tür lakaplar, sadece bir adlandırma değil, aynı zamanda o karakterin kökenini, toplumsal statüsünü veya baskın kişilik özelliklerini anında izleyiciye aktaran güçlü birer anlatım aracıdır. 'Savcının kızı' veya 'Sefirin kızı' gibi lakaplar, karakteri babasının mesleği ve gücü üzerinden tanımlayarak hikayeye sınıfsal bir çatışma veya sorumluluk yüklerken; 'Rum kızı' gibi etnik köken vurguları, genellikle imkansız aşk temalarını ve kültürel engelleri körükler. 'Asi kız' etiketi, karakterin başkaldırı ve özgürlük arayışını, 'Laz kızı' ise Karadeniz insanının inatçı, tezcanlı ve mert mizacını simgeler. Hatta 'Deniz kızı' veya 'Nemrudun kızı' gibi daha şiirsel ve mitolojik göndermeler, karakterin gizemini, güzelliğini veya ulaşılmazlığını vurguluyor. Tabii izleyicilere keyifli anlar yaşatırken de hafızalarda unutulmayacak bir yer edinmesini kolaylaştırıyor.

Türk senaristlerin karakterlere lakap takmasına @sabinalizz tarafından yapılan edit sosyal medyada viral oldu. Unutulmaz karakterlerin yer aldığı editi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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