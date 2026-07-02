Türk Dizilerinde Karakterlere Lakap Takılması Sosyal Medyanın Gündeminde
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Türk dizilerini izlerken fark ettiniz mi bilmiyoruz ama senaristlerimizin karakterlere isim vermekten daha çok sevdiği bir şey varsa, o da 'coğrafi veya karakteristik etiketler' yapıştırmaktır. Bir karaktere bir kez 'Laz kızı' ya da 'Asi' dendi mi, o karakter nüfus müdürlüğüne gitse adını değiştiremez hale geliyor.
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Türk dizilerinde karakterlere sık sık lakap takılması sosyal medyanın radarına yakalandı.
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Türk senaristlerin karakterlere lakap takmasına @sabinalizz tarafından yapılan edit sosyal medyada viral oldu. Unutulmaz karakterlerin yer aldığı editi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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