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Gönül Dağı Oyuncusu, NOW'ın Ömür Usta Dizisine Dahil Oldu

Gönül Dağı Oyuncusu, NOW'ın Ömür Usta Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 15:11
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NOW, yeni sezon için iddialı dizi Ömür Usta'nın hazırlıklarına devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı dizinin kadrosu tamamlanırken iddialı diziye Gönül Dağı'ndan ayrılan ünlü oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta'nın kadrosuna Gönül Dağı oyuncusu dahil oldu.

NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta'nın kadrosuna Gönül Dağı oyuncusu dahil oldu.

NOW'ın hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği yeni dizisi Ömür Usta yakında sete çıkacak. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerde yer aldığı Ömür Usta'nın kadrosu çekim tarihi yaklaşırken tamamlanıyor. Başrollerin yanı sıra Enes Koçak, Cemre Arda, Gülçin Kültür, Pınar Çağlar Gençtürk, Zerrin Sümer gibi isimler kadroda yer alırken Enes Koçak'ın dizideki partnerini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Gönül Dağı'ndaki rolüyle tanınan Sude Zülal Güler, NOW'ın Ömür Usta dizisine dahil oldu.

Gönül Dağı'ndaki rolüyle tanınan Sude Zülal Güler, NOW'ın Ömür Usta dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sude Zülal Güler, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin canlandıracağı Tunç ve Nevra karakterlerinin oğulları Mete’yle aynı okula giden kızları İpek’e hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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