Gönül Dağı Oyuncusu, NOW'ın Ömür Usta Dizisine Dahil Oldu
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NOW, yeni sezon için iddialı dizi Ömür Usta'nın hazırlıklarına devam ediyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı dizinin kadrosu tamamlanırken iddialı diziye Gönül Dağı'ndan ayrılan ünlü oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta'nın kadrosuna Gönül Dağı oyuncusu dahil oldu.
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Gönül Dağı'ndaki rolüyle tanınan Sude Zülal Güler, NOW'ın Ömür Usta dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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