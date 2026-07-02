Tuana Tetik, Viral Olan "Ta Ki Seni Görene Kadar"ın İngilizcesinin Geldiğini Duyurdu
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Sosyal medyada viral olduktan sonra kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan 'Ta Ki Seni Görene Kadar', başarısını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi gören şarkı için yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıyı seslendiren Tuana Tetik, parçanın İngilizce versiyonunun çok yakında dinleyicilerle buluşacağını açıkladı.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Sosyal medyada kısa sürede viral olarak milyonlara ulaşan Ta Ki Seni Görene Kadar'ın İngilizce versiyonu geliyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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