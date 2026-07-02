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Tuana Tetik, Viral Olan "Ta Ki Seni Görene Kadar"ın İngilizcesinin Geldiğini Duyurdu

Tuana Tetik, Viral Olan "Ta Ki Seni Görene Kadar"ın İngilizcesinin Geldiğini Duyurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2026 - 17:37
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Sosyal medyada viral olduktan sonra kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşan 'Ta Ki Seni Görene Kadar', başarısını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi gören şarkı için yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıyı seslendiren Tuana Tetik, parçanın İngilizce versiyonunun çok yakında dinleyicilerle buluşacağını açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Sosyal medyada kısa sürede viral olarak milyonlara ulaşan Ta Ki Seni Görene Kadar'ın İngilizce versiyonu geliyor!

Sosyal medyada kısa sürede viral olarak milyonlara ulaşan Ta Ki Seni Görene Kadar'ın İngilizce versiyonu geliyor!

Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısıyla adından söz ettiren Tuana Tetik, hayranlarını heyecanlandıran yeni projeyi duyurdu.

Aylardır müzik listelerindeki yükselişini sürdüren ve yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı, şimdi İngilizce versiyonuyla dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2. Sayfa'ya konuşan Tuana Tetik, şarkının ikonik nakaratında yer alan 'Ta Ki Seni Görene Kadar' sözlerinin Türkçe olarak korunacağını, şarkının geri kalan bölümünün ise İngilizce yeniden yazıldığını açıkladı. Genç şarkıcı, merakla beklenen yeni versiyonun önümüzdeki günlerde yayınlanacağını da müjdeledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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