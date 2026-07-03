Kerimcan Durmaz İzleyicisine Mikrofonla Vurdu: Antalya Konserinde Kavga Çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan popüler isim, olayın arka planını anlattı. Konfetiyi patlatan grubun gece başından beri tavırlarıyla kendisini sürekli rahatsız ettiğini vurgulayan Durmaz, yüzüne hedef alınan son hareketin sabrını taşıran nokta olduğunu dile getirdi.

'Görmüşsünüzdür dün gece talihsiz bir olay yaşadım sahnede. O grup tüm gece yaptıklarıyla beni rahatsız etti. O gördüğünüz an artık son raddesiydi benim için. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. Onu alıp yapmayın diye uyarmak isterken diğer arkadaş gözüme şu mesafeden konfeti patlattı. Yumruk etkisi yarattı. Çok fazla canım yandı. Çok da sinirlendiğim için öyle bir tepki verdim. Olmaması gereken bir şeydi tabii ki. Ama gerçekten çok fazla canım yandı. Ben de öyle bir tepki vermiş bulundum. Kusura bakmayın seyircime böyle bir şey yapabilecek bir insan değilim ben asla. Ama dediğim gibi: Herkesin bir sınırı var. Ve o sınırı aşmamak gerekiyor.'