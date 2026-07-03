Kerimcan Durmaz İzleyicisine Mikrofonla Vurdu: Antalya Konserinde Kavga Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahne performansında yüzüne yakın mesafeden konfeti fırlatılan Kerimcan Durmaz, acı ve öfkeyle kendisine bunu yapan kişiye mikrofonla vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gerginliğin ardından konuşan ünlü fenomen, aynı grubun gece boyunca kendisini taciz ettiğini belirterek yaşananlar için sevenlerinden özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'de bulunan popüler bir eğlence mekanında müzikseverlerle buluşan Kerimcan Durmaz, sahnede beklenmedik bir olayla karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte konserde yaşanan olayın görüntüleri:
Sahnede yaşanan bu gergin anların cep telefonu kameralarına yansıyarak kısa sürede internette yayılması ve en çok konuşulan konular arasına girmesi üzerine Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu.
Kerimcan Durmaz'ın olay sonrası yaptığı açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın