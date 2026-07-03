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Kerimcan Durmaz İzleyicisine Mikrofonla Vurdu: Antalya Konserinde Kavga Çıktı

Kerimcan Durmaz İzleyicisine Mikrofonla Vurdu: Antalya Konserinde Kavga Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 07:46
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahne performansında yüzüne yakın mesafeden konfeti fırlatılan Kerimcan Durmaz, acı ve öfkeyle kendisine bunu yapan kişiye mikrofonla vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gerginliğin ardından konuşan ünlü fenomen, aynı grubun gece boyunca kendisini taciz ettiğini belirterek yaşananlar için sevenlerinden özür diledi.

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Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'de bulunan popüler bir eğlence mekanında müzikseverlerle buluşan Kerimcan Durmaz, sahnede beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Antalya'nın gözde tatil beldesi Kemer'de bulunan popüler bir eğlence mekanında müzikseverlerle buluşan Kerimcan Durmaz, sahnede beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Şarkı söylediği esnada kendisini izlemeye gelen kalabalığın arasından bir kişi, ünlü ismin doğrudan yüzünü hedef alarak konfeti patlattı. Ani patlamanın etkisiyle büyük bir şok ve acı yaşayan Durmaz, öfkesine yenik düşerek elinde tuttuğu mikrofonla o eylemi gerçekleştiren izleyiciye hamle yaptı. Mekandaki güvenlik görevlilerinin duruma anında müdahale etmesiyle ortam yatıştırılırken, ünlü fenomen yaşanan gerginliğin ardından programına kaldığı yerden devam etti.

İşte konserde yaşanan olayın görüntüleri:

Sahnede yaşanan bu gergin anların cep telefonu kameralarına yansıyarak kısa sürede internette yayılması ve en çok konuşulan konular arasına girmesi üzerine Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu.

Sahnede yaşanan bu gergin anların cep telefonu kameralarına yansıyarak kısa sürede internette yayılması ve en çok konuşulan konular arasına girmesi üzerine Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yapan popüler isim, olayın arka planını anlattı. Konfetiyi patlatan grubun gece başından beri tavırlarıyla kendisini sürekli rahatsız ettiğini vurgulayan Durmaz, yüzüne hedef alınan son hareketin sabrını taşıran nokta olduğunu dile getirdi.

'Görmüşsünüzdür dün gece talihsiz bir olay yaşadım sahnede. O grup tüm gece yaptıklarıyla beni rahatsız etti. O gördüğünüz an artık son raddesiydi benim için. Yakın mesafeden konfeti patlattılar. Onu alıp yapmayın diye uyarmak isterken diğer arkadaş gözüme şu mesafeden konfeti patlattı. Yumruk etkisi yarattı. Çok fazla canım yandı. Çok da sinirlendiğim için öyle bir tepki verdim. Olmaması gereken bir şeydi tabii ki. Ama gerçekten çok fazla canım yandı. Ben de öyle bir tepki vermiş bulundum. Kusura bakmayın seyircime böyle bir şey yapabilecek bir insan değilim ben asla. Ama dediğim gibi: Herkesin bir sınırı var. Ve o sınırı aşmamak gerekiyor.'

Kerimcan Durmaz'ın olay sonrası yaptığı açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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