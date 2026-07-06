"Beter Ali'ye Selam Söyle Ethem": Zihni Göktay'ın Ardından Ünlülerden Veda Paylaşımları
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen isimlerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat dünyası yasa boğulurken, usta sanatçının meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada peş peşe duygusal taziye mesajları yayımladı.
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Türk tiyatrosuna ömrünü adayan, hafızalara kazınan rollerin aktörü Zihni Göktay, 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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