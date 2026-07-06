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"Beter Ali'ye Selam Söyle Ethem": Zihni Göktay'ın Ardından Ünlülerden Veda Paylaşımları

"Beter Ali'ye Selam Söyle Ethem": Zihni Göktay'ın Ardından Ünlülerden Veda Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 13:16
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının duayen isimlerinden Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat dünyası yasa boğulurken, usta sanatçının meslektaşları ve sevenleri sosyal medyada peş peşe duygusal taziye mesajları yayımladı.

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Türk tiyatrosuna ömrünü adayan, hafızalara kazınan rollerin aktörü Zihni Göktay, 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

Türk tiyatrosuna ömrünü adayan, hafızalara kazınan rollerin aktörü Zihni Göktay, 81 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sanat hayatı boyunca yeteneği, sahne disiplini ve seyircisine olan saygısıyla nesiller boyu hayranlık uyandıran usta sanatçının vefatı, sanat camiasında derin bir boşluk yarattı.

Vefat haberinin ardından Bekir Aksoy, Hülya Koçyiğit, Armağan Çağlayan, Melek Baykal, Erdal Özyağcılar, Fırat Tanış, Ebru Gündeş ve daha birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Göktay’a veda etti.

Melek Baykal

Melek Baykal

'O taraf ne şanslı… Siz oradasınız artık.

Bu dünyadan bir usta geçti…

Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak.

“Beter Ali’ye selam söyle Ethem…”

Eminim şimdi yine aynı masadasınız…

Aynı neşeyle, aynı dostlukla…

Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın…

Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay.

Bazı alkışlar hiç dinmez… Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz. 🌹'

Gül Sunal

Gül Sunal

'Canım Zihni Göktay... Muhteşem oyuncu... Tuluat ustası... Vefalı dost... Sana her oyunda çok güldük... Kahkahalarımıza paha biçilemez... Huzurla uyu, hep anılacaksın...'

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit

'Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum.

O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde uaşamaya devam edecek.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.'

Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy

'Ah be güzel kardeşim... Ah be Zihni Göktay... Ne büyük, ne emekçi bir aktördün. Yattığın yer incinmesin. Yol gösterdiğin her şey için minnet borçluyuz biz tiyatrocular.'

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Lale Belkıs

Lale Belkıs

'Perde kapandı, sahneler biraz daha sessiz... 'Güle güle' demek zor ama bıraktığınız izler ömrümüzce bizimle kalacak... Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en kıymetli hazinelerinden biri olarak her daim hatırlanacaksınız. Mekanınız cennet olsun.🥀'

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

'Türk Tiyatrosu en büyük ustalarından birisini kaybetti… Zihni Bey’le sohbetin tadına doyulmazdı. 28 yıl Lüküs Hayat oynadı Zihni Bey… inanılmaz bir disiplin….. Yattığınız yer nur dolsun alkış dolsun Zihni Bey …..'

Bekir Aksoy

Bekir Aksoy

'Zihni Göktay abicim Türk tiyatrosu'nda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek.Hem bize hem de tiyatroya katkıların içim sonsuz teşekkürler. Mekanın cennet olsun.'

Erdal Özyağcılar

Erdal Özyağcılar

'Türk tiyatrosu gerçek anlam da büyük bir komedyenini kaybetti.. oynadığı her oyuna nefes olan,her rolü,seyircinin yüreği ile buluşturan,Zihni kardeşim Nurlar içinde yatsın.❤️ Allah rahmetini esirgemesin.'

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

'Hayran olduğum, birlikte oynama şansıyla gururlandığım Zihni Göktay'ı kaybetmişiz. Huzurla uyu Zihni abim. Allah rahmet eylesin. Kaybımız çok büyük.'

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Meltem Cumbul

Meltem Cumbul

'Canım Zihni Ağabeyim ile karşılıklı oynayabildiğim için ne kadar şanslıyım. Işıklarda uyusun.'

Emre Kınay

Emre Kınay

'Babam, ustam, hocam, canımın içi, kıymetlim... Başımı omzuna yaslayacağım tüm ustalarımı kaybettim. Zaten artık bir şeylerin çok da bir anlamı yok ya da ben öyle hissediyorum. Tam vazgeçecekken bana yazdığın mektup ömrümde aldığım el yazması son mektuptu. Duru Tiyatro, 22'nci yılına hâlâ o mektupta yazdıklarınla devam ediyor. Hoşça kal ustam, elbet bir gün buluşuruz.'

Fırat Tanış

Fırat Tanış

'Bir sanatçı bazen yalnızca kendisini değil, bir geleneği de temsil eder.

Zihni Göktay, işte böyle bir sanatçıydı.

Onun kaybı yalnızca değerli bir oyuncunun kaybı değildir; Türk tiyatrosunun yüz yılı aşkın birikimle oluşmuş kent komedisi geleneğinin, tuluatın, operetin ve müzikli halk tiyatrosunun yaşayan en güçlü taşıyıcılarından birinin aramızdan ayrılışıdır.

Cumhuriyet tiyatrosu, Darülbedayi’den başlayarak geleneksel Türk tiyatrosunun doğaçlama ruhunu Batı sahne tekniğiyle buluşturan çok özel bir oyunculuk dili yarattı. Bu dil; yalnızca metni doğru okumayı değil, ritmi yönetmeyi, seyirciyle aynı nefesi almayı, doğaçlamayı, müziği, bedeni ve sözü aynı ustalıkla kullanmayı gerektiriyordu.

Zihni Göktay, bu oyunculuk anlayışının son büyük ustalarındandı.

Onun sahnesinde yalnızca komedi yoktu; zamanlama vardı. Müzikalite vardı. Geleneksel meddahın anlatıcılığı, ortaoyununun canlılığı, operetin zarafeti ve İstanbul’un kendine özgü mizah dili vardı. Her temsilinde seyirciyle yeniden kurulan o görünmez bağ, onlarca yıllık sahne terbiyesinin ürünüydü.

Bu nedenle onu yalnızca başarılı bir komedyen olarak tanımlamak eksik kalır.

O, giderek unutulan bir oyunculuk disiplininin canlı hafızasıydı.

Yıllarca aynı rolleri oynarken hiçbir akşam birbirini tekrar etmemesi, sahneyi her temsil yeniden kurabilmesi ve oyunu seyircinin nefesiyle yeniden var edebilmesi, gerçek tiyatro ustalığının en belirgin göstergesiydi. Özellikle “Lüküs Hayat” gibi artık bir kültüre dönüşmüş eserlerde, yalnızca bir rolü değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir sahne geleneğini yaşattı.

Zihni Göktay, aynı zamanda meslek ahlakını temsil eden bir kuşağın son büyük isimlerinden biriydi. Sahneye duyduğu saygı, disiplini ve tiyatroyu bir hayat biçimi olarak görmesi, onu yalnızca iyi bir oyuncu değil; tiyatro kültürünün emanetçisi hâline getirdi.

Perde kapanır.

Alkış diner.

Ama bazı sanatçılar yalnızca anılmaz; temsil ettikleri gelenekle birlikte yaşamaya devam eder.

Başta ailesinin, sevenleri ve tüm dostlarının başı sağ olsun.

Emaneti bizdedir.'

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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