"Beter Ali'ye Selam Söyle Ethem": Zihni Göktay'ın Ardından Ünlülerden Veda Paylaşımları

'Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum.

O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde uaşamaya devam edecek.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.'