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Eylül'de Başak Yeni Ayı 3 Burca Aşk Getiriyor: Eski Sevgililer de Tarih Oluyor!

Eylül'de Başak Yeni Ayı 3 Burca Aşk Getiriyor: Eski Sevgililer de Tarih Oluyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 15:48
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Aşk hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler için gökyüzünde hareketli günler başlıyor. 11 Eylül saat 06.27'de Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, duygusal konularda yeni başlangıçların kapısını aralarken, 10 Eylül'de Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle aşkın dozu da yükseliyor.

Önümüzdeki günlerde 'Benim aşk hayatımda neden hiçbir şey olmuyor?' diyenler, bir anda 'Bu insan nereden çıktı?' diyecek! Üstelik cesur davrananlar için geçmişten kalan defterleri kapatıp yepyeni bir hikâyeye yer açma zamanı. 

İşte Yeni Ay'da aşk hayatı değişecek 3 burç!

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Başak

Başak

Başak burcu için bu Yeni Ay gerçekten yeni bir sayfa açıyor! Kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, uzun süredir aşk hayatında beklediği hareketi beraberinde getirebilir. Özellikle bir süredir yalnız olan Başak, “Ben artık kimseyle uğraşamam” diye düşünürken hiç beklemediği bir anda biriyle tanışabilir. Üstelik bu tanışma öyle uzaktan bakıp geçeceği bir karşılaşma olmayabilir. Karşılıklı merakın oluştuğu, konuşmaların giderek uzadığı ve kısa sürede flörte dönüşen bir hikaye başlayabilir.

İlişkisi olan Başaklar içinse durum biraz farklı. Onlar yeni birini bulmaktan çok, mevcut ilişkilerinde yeni bir döneme geçebilir. İlişkinin geleceği hakkında konuşmak, bir sonraki adımı atmak veya uzun süredir ertelenen bir konuyu artık netleştirmek gündeme gelebilir. Kısacası Başak için aşk hayatında “Hâlâ aynı yerdeyim” dediği dönem geride kalıyor. 

Yeni Ay, duygusal hayatında ne istediğini daha net görmesine ve buna göre hareket etmesine yardımcı olabilir.

Balık

Balık

Balık burcu için aşk tarafında işler daha romantik ilerliyor. Çünkü Başak Yeni Ayı, Balıkların ilişkiler alanını hareketlendiriyor. Bu da özellikle hayatında biri olan ama ilişkinin adını bir türlü koyamayan Balıklar için dikkat çekici gelişmeler anlamına geliyor. Uzun zamandır “Biz şimdi neyiz?” diye kendi kendine soran Balık, sonunda bu sorunun cevabını alabilir. Bir flört sevgililiğe dönüşebilir, karşı taraftan beklediği adım gelebilir veya hiç beklemediği bir itirafla karşılaşabilir.

Sıkı durun! Yalnız Balıkların da yüzü gülüyor. Bu dönemde karşısına çıkan biri, sıradan bir tanışma gibi başlayıp kısa sürede kalbini fazlasıyla meşgul edebilir. Özellikle de uzun zamandır kimseye karşı heyecan hissetmeyen Balıkların, “Galiba bu sefer başka” demesi mümkün. Yeni Ay, Balıkların aşk hayatında yeni bir başlangıca kapı aralayabilir. 

Bu kez kalbinin ne istediğini anlamak için günlerce düşünüp durmasına gerek kalmayabilir.

Boğa

Boğa

Boğa burcu için aşk biraz “Ben bunu hiç beklemiyordum” şeklinde gelebilir. Çünkü yeni aşkın nereden çıkacağını önceden tahmin etmek kolay olmayacak. Günlük hayatında, iş ortamında, sık gittiği bir yerde veya her gün yaptığı sıradan bir işin içinde biriyle karşılaşabilir. Hatta ilk başta bunun bir aşk hikayesine dönüşeceğini kendisi bile düşünmeyebilir. Önce birkaç sohbet, ardından daha sık görüşmeler ve derken işin rengi değişebilir.

Şimdi Boğa’nın bu dönemdeki en büyük sürprizini de açıklıyoruz: Uzun zamandır kafasında oluşturduğu “Benim hayatıma nasıl biri girmeli?” listesinin tamamen dışında biriyle karşılaşması olabilir. Normalde dikkat etmeyeceği bir özellik bu kez ilgisini çekebilir. Bir bakmışsın, o çok sakin görünen Boğa telefonunu elinden bırakmıyor ve “Acaba mesaj atacak mı?” diye bekliyor. 

Yeni Ay, Boğa için aşkı ararken değil, hayatına devam ederken bulma ihtimalini artırıyor.

Akrep: Aman Dikkat!

Akrep: Aman Dikkat!

Akrep burcu için de bu dönemde aşk kapıyı çalıyor olabilir ama önce içeride biraz temizlik yapmak gerekiyor! Çünkü 10 Eylül’de Venüs’ün Akrep burcuna geçmesi, aşk ve ilişkilerde duyguları daha yoğun hale getirebilir. Ancak Akrep’in önüne yeni bir hikaye çıkmadan önce geçmişten kalan bir konuyu tamamen kapatması gerekebilir.

Eski sevgili, yarım kalmış bir flört, cevapsız kalmış bir konuşma veya “Acaba tekrar olur mu?” diye hâlâ aklının bir köşesinde duran biri... Akrep, bu dönemde bunlardan biriyle ilgili son kararını verebilir. Ve belki de asıl sürpriz burada: Eski defter kapandığı anda yeni aşk için yer açılıyor. Yani Akrep için mesele sadece yeni birini bulmak değil; hayatında yeni birine gerçekten yer açabilecek hale gelmek.

Kısacası Akrep bir şeyleri geride bıraktığında aşk hayatında bambaşka bir dönem başlayabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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