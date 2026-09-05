Eylül'de Başak Yeni Ayı 3 Burca Aşk Getiriyor: Eski Sevgililer de Tarih Oluyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşk hayatında yeni bir sayfa açmak isteyenler için gökyüzünde hareketli günler başlıyor. 11 Eylül saat 06.27'de Başak burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, duygusal konularda yeni başlangıçların kapısını aralarken, 10 Eylül'de Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle aşkın dozu da yükseliyor.
Önümüzdeki günlerde 'Benim aşk hayatımda neden hiçbir şey olmuyor?' diyenler, bir anda 'Bu insan nereden çıktı?' diyecek! Üstelik cesur davrananlar için geçmişten kalan defterleri kapatıp yepyeni bir hikâyeye yer açma zamanı.
İşte Yeni Ay'da aşk hayatı değişecek 3 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balık
Boğa
Akrep: Aman Dikkat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın