Eylül'de Başak Yeni Ayı 3 Burca Aşk Getiriyor: Eski Sevgililer de Tarih Oluyor!

Başak burcu için bu Yeni Ay gerçekten yeni bir sayfa açıyor! Kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay, uzun süredir aşk hayatında beklediği hareketi beraberinde getirebilir. Özellikle bir süredir yalnız olan Başak, “Ben artık kimseyle uğraşamam” diye düşünürken hiç beklemediği bir anda biriyle tanışabilir. Üstelik bu tanışma öyle uzaktan bakıp geçeceği bir karşılaşma olmayabilir. Karşılıklı merakın oluştuğu, konuşmaların giderek uzadığı ve kısa sürede flörte dönüşen bir hikaye başlayabilir.

İlişkisi olan Başaklar içinse durum biraz farklı. Onlar yeni birini bulmaktan çok, mevcut ilişkilerinde yeni bir döneme geçebilir. İlişkinin geleceği hakkında konuşmak, bir sonraki adımı atmak veya uzun süredir ertelenen bir konuyu artık netleştirmek gündeme gelebilir. Kısacası Başak için aşk hayatında “Hâlâ aynı yerdeyim” dediği dönem geride kalıyor.

Yeni Ay, duygusal hayatında ne istediğini daha net görmesine ve buna göre hareket etmesine yardımcı olabilir.