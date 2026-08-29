Eylül 2026'da Burcunuzun En Şanslı Günü: Numeroloji Takvimiyle Fırsatları Yakalayın!
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Geçmişin karmik hesaplarını kapatmaya hazır mısınız? Eylül 2026'da temiz bir sayfa açma ve geleceği cesaretle şekillendirme şansınız var! Numerolojik olarak bu Eylül, '1 Evrensel Ayı' frekansını taşıyor. Bu sayı ise ilk adımı atmayı, bağımsızlığı, eylemi ve kendi şansını yaratanları temsil ediyor. Gökyüzündeki Başak Yeni Ayı ve Koç Dolunayı'nın ateşleyici enerjisiyle birleşen bu frekans, ayın bazı günlerini tam bir kadersel dönüm noktasına dönüştürüyor.
Peki, hayatınızda yepyeni bir başlangıç yapacağınız o büyük şans gününüz hangisi?
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Eylül Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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