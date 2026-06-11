Selin Ciğerci Neden Gözaltına Alındı?
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Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci'nin adının son operasyon kapsamında gündeme gelmesi magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi, Selin Ciğerci'nin de adı iddialarda yer alan isimlerden biri oldu.
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İstanbul Merkezli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 11 Haziran Perşembe günü sabah erken saatlerde ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu dalgası başlattı.
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Selin Ciğerci neden gözaltına alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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