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Selin Ciğerci Neden Gözaltına Alındı?

Selin Ciğerci Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2026 - 09:46
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Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Selin Ciğerci'nin adının son operasyon kapsamında gündeme gelmesi magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi, Selin Ciğerci'nin de adı iddialarda yer alan isimlerden biri oldu.

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İstanbul Merkezli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 11 Haziran Perşembe günü sabah erken saatlerde ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu dalgası başlattı.

İstanbul Merkezli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 11 Haziran Perşembe günü sabah erken saatlerde ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu dalgası başlattı.

11 Haziran sabahı gerçekleştirilen operasyonun ardından gözler yalnızca soruşturmanın detaylarına değil, gözaltına alınan ünlü isimlere de çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre operasyon kapsamında oyuncu Enis Arıkan, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, iş insanı ve fenomen Selin Ciğerci ile müzisyen Ozan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu toplam 22 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Selin Ciğerci neden gözaltına alındı?

Selin Ciğerci neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Selin Ciğerci'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin emniyete götürüldüğü belirtilirken, soruşturmaya ilişkin yeni detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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