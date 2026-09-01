Almanya'dan Rusya'ya İHA Misillemesi: Konsolosluk Kapatılıyor, İpler Kopuyor

Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunmasıyla başlayan süreç, Alman hükümetinin resmi olarak Rus istihbaratını suçlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Berlin yönetimi, bu olayı açık bir düşmanlık ve sabotaj girişimi olarak nitelendirerek Rusya'ya karşı bir dizi sert yaptırımı hayata geçirdiğini duyurdu. Alınan radikal kararlar kapsamında Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, 18 Eylül itibarıyla Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun kapılarına kilit vurulacağı ve Berlin'deki Rus Evi'nin faaliyetlerine son verileceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un ortaklaşa düzenlediği basın toplantısı, krizin ciddiyetini net bir şekilde ortaya koydu. Bakan Dobrindt, havalimanındaki başarısız saldırı girişiminin doğrudan Rus devlet kurumlarının emriyle gerçekleştirildiğini ve elde edilen tüm izlerin Moskova'yı işaret ettiğini vurguladı. Olayı, Rusya'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırma çabalarının ve dezenformasyon kampanyalarının bir parçası olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Wadephul ise Almanya'nın bu tür hibrit saldırılara asla boyun eğmeyeceğinin altını çizdi. Wadephul ayrıca, Avrupa Birliği çapında Rusya bağlantılı belirli şahısların yeni yaptırım listelerine eklenmesi için harekete geçeceklerini, Rus vatandaşlarına yönelik sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını ve Rus gölge filosuna uygulanan baskıyı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

Yaşanan bu diplomatik depremin ardından Moskova cephesinden de sert bir yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın bu yaptırım kararlarına karşı mutlaka misilleme yapılacağını ve uygun bir yanıt verileceğini duyurdu. Olayın uluslararası boyutunda ise Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının raporları Berlin'in iddialarını destekler nitelikteydi. ABD kaynakları, söz konusu patlayıcı yüklü İHA'nın taşıdığı donanımsal ve taktiksel özelliklerin doğrudan Rus askeri istihbaratının imzasını taşıdığını daha önce gündeme getirmişti. 4 Ağustos gecesi yaşanan bu sarsıcı olay nedeniyle Leipzig-Halle Havalimanı'nda güvenlik en üst seviyeye çıkarılmış, alan tahliye edilerek tüm uçuşlar gece boyunca tamamen durdurulmuştu.