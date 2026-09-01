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Bir Vatandaş Girne'de Faciaya Sebep Olan Feribot ile 2 Ay Önce Yaptıkları Yolculuğu Paylaştı

Bir Vatandaş Girne'de Faciaya Sebep Olan Feribot ile 2 Ay Önce Yaptıkları Yolculuğu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.09.2026 - 16:47

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Geçtiğimiz günlerde Girne'de yürekleri yakan bir gemi faciası yaşandı. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemi yolculuğun başlamasından kısa süre sonra battı. 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi tutuklandı. 

Aynı feribot ile 2 ay önce yolculuk yapan bir sosyal medya kullanıcısı, bir şeylerin ters gittiğini fark ettikleri anları paylaştı. Feribotun su aldığını yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını gösteren o anlar, ihmalleri gözler önüne serdi.

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"Su gelecek, üzerinize gelmesin"

"Su gelecek, üzerinize gelmesin"

Yolculuk esnasında geminin alt kısmından içeriye ciddi miktarda su girdiğini fark eden yolcular, durumu kayıt altına aldı. Videoda, içerideki koltukların altına kadar ulaşan su birikintisi karşısında yolcuların kendi aralarında 'Gemi batmasın', 'Su nereden geldi' diyerek duruma anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Hatta bazı yolcuların güvenlik gerekçesiyle üst katlara veya daha ön koltuklara doğru hareket ettiği anlar da kameraya yansıdı. 

Deniz ulaşımında araçların periyodik bakımlarının aksatılmaması, olası su sızıntılarının ve teknik arızaların anında tespit edilerek giderilmesi hayati önem taşıyor. Gemilerin yolcu güvenliğini en üst düzeyde tutması gerekirken, aylar öncesinden sinyal veren bu tür aksaklıkların göz ardı edilmesi, ihmalin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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