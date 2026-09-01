Bir Vatandaş Girne'de Faciaya Sebep Olan Feribot ile 2 Ay Önce Yaptıkları Yolculuğu Paylaştı

Yolculuk esnasında geminin alt kısmından içeriye ciddi miktarda su girdiğini fark eden yolcular, durumu kayıt altına aldı. Videoda, içerideki koltukların altına kadar ulaşan su birikintisi karşısında yolcuların kendi aralarında 'Gemi batmasın', 'Su nereden geldi' diyerek duruma anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Hatta bazı yolcuların güvenlik gerekçesiyle üst katlara veya daha ön koltuklara doğru hareket ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Deniz ulaşımında araçların periyodik bakımlarının aksatılmaması, olası su sızıntılarının ve teknik arızaların anında tespit edilerek giderilmesi hayati önem taşıyor. Gemilerin yolcu güvenliğini en üst düzeyde tutması gerekirken, aylar öncesinden sinyal veren bu tür aksaklıkların göz ardı edilmesi, ihmalin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.