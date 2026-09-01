Bir Vatandaş Girne'de Faciaya Sebep Olan Feribot ile 2 Ay Önce Yaptıkları Yolculuğu Paylaştı

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Geçtiğimiz günlerde Girne'de yürekleri yakan bir gemi faciası yaşandı. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemi yolculuğun başlamasından kısa süre sonra battı. 8 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi tutuklandı.
Aynı feribot ile 2 ay önce yolculuk yapan bir sosyal medya kullanıcısı, bir şeylerin ters gittiğini fark ettikleri anları paylaştı. Feribotun su aldığını yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını gösteren o anlar, ihmalleri gözler önüne serdi.
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"Su gelecek, üzerinize gelmesin"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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