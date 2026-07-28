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Okyanus Dalgalarıyla Savaşan 16 Yaşındaki Cankurtaran Dünya Çapında Viral Oldu

Okyanus Dalgalarıyla Savaşan 16 Yaşındaki Cankurtaran Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2026 - 14:50
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Kaliforniya’nın Santa Cruz kentinde bulunan Seabright State Beach’te 26 Temmuz 2026 Cumartesi günü zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Öğlen saatlerinde 10 yaşındaki bir çocuk dalgalar ve akıntı nedeniyle denize sürüklenirken 16 yaşındaki cankurtaran 10 yaşındaki çocuğun hayatını kurtararak dünya çapında viral oldu.

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İnsan zinciri bile işe yaramadı.

İnsan zinciri bile işe yaramadı.

10 yaşındaki çocuk bir dalga tarafından yere yıkılıp akıntıyla yaklaşık 14 metre açığa sürüklenince genç cankurtaran onu yakaladı ve kıyıya çekmeye çalıştı. Yardım etmeye çalışan diğer plajdaki kişiler de dalgalar tarafından boğulma tehlikesi yaşadı ve bir insan zinciri kurmaya çalışsalar da başarısız oldular. İkinci bir cankurtaranın da katılmasıyla ikili, yorgun düşen çocuğu kıyıya çıkardı. 10 yaşındaki çocuğun tedavinin ardından iyi olduğu belirtilirken kahraman cankurtaran da ertesi gün mesai yapabilecek sağlık durumundaydı.

Korku dolu anlar böyle kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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