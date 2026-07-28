Okyanus Dalgalarıyla Savaşan 16 Yaşındaki Cankurtaran Dünya Çapında Viral Oldu

10 yaşındaki çocuk bir dalga tarafından yere yıkılıp akıntıyla yaklaşık 14 metre açığa sürüklenince genç cankurtaran onu yakaladı ve kıyıya çekmeye çalıştı. Yardım etmeye çalışan diğer plajdaki kişiler de dalgalar tarafından boğulma tehlikesi yaşadı ve bir insan zinciri kurmaya çalışsalar da başarısız oldular. İkinci bir cankurtaranın da katılmasıyla ikili, yorgun düşen çocuğu kıyıya çıkardı. 10 yaşındaki çocuğun tedavinin ardından iyi olduğu belirtilirken kahraman cankurtaran da ertesi gün mesai yapabilecek sağlık durumundaydı.