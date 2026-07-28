Okyanus Dalgalarıyla Savaşan 16 Yaşındaki Cankurtaran Dünya Çapında Viral Oldu
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Kaliforniya’nın Santa Cruz kentinde bulunan Seabright State Beach’te 26 Temmuz 2026 Cumartesi günü zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Öğlen saatlerinde 10 yaşındaki bir çocuk dalgalar ve akıntı nedeniyle denize sürüklenirken 16 yaşındaki cankurtaran 10 yaşındaki çocuğun hayatını kurtararak dünya çapında viral oldu.
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İnsan zinciri bile işe yaramadı.
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Korku dolu anlar böyle kaydedildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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