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Monitörden Değerlerine Bakarken Bir Anda Elini Makineden Çıkaran Anneanne Torununun Yüreğini Ağzına Getirdi

Monitörden Değerlerine Bakarken Bir Anda Elini Makineden Çıkaran Anneanne Torununun Yüreğini Ağzına Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 22:58

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Hastalık süreçleri hem hastalar hem de hasta yakınları için oldukça zorlu ve yıpratıcı dönemlerdir. Hastane odasında sevdiklerimizin başında beklerken duyduğumuz endişe, yerini bazen onları rahatlatmak ve moral vermek için takınılan neşeli bir çabaya bırakır. İnsan, en çaresiz hissettiği anlarda bile sevdiklerinin yüzünde küçük bir tebessüm görebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Aile bağlarının gücü ve sevgisi, hastane odalarının o soğuk ve kasvetli havasını bir anda dağıtabilecek en büyük ilaçtır.

'betulgonenn' isimli içerik üreticisi, anneannesi ile hastane odasında yaşadığı korku dolu ve bir o kadar da komik anları paylaştı. Genç kadının yaşadığı kısa süreli panik izleyenleri güldürdü.

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"Anneanne nefes al!"

"Anneanne nefes al!"

Monitörden değerleri okuyan kadın, tam değerlerin iyi olduğuna sevinecekken korkutan o görüntü geldi ve monitör tek çizgi oldu. Kısa süreli panik yaşayan kadın, anneannesinin elini cihazdan çıkardığını fark etti. O anlar izleyenleri de kahkahaya boğdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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