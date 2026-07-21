Bir Pilot, Uçak Kokpitinden Çektiği İstanbul Manzarasını Paylaştı

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Bir çocuğumuz hep merak etmişizdir; pilotların olduğu yerden manzara nasıl? Bir pilot, akşam saatlarında İstanbul’a inerden çektiği görüntüleri paylaştı. Şehrin ışığı, hareketliliği ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Instagram - @rightseatvk
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Yolcu uçaklarının en gizemli bölümü olan kokpitten kaydedilen bir İstanbul manzarası, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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