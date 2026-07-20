ODTÜ’de Verdiği Konserde Öğrencilerin Protestosunu Anlamayan Athena Gökhan’ın Yardımına Kardeşi Yetişti

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde ünlü rock grubu Athena sahne aldı. Grup üyelerinden Gökhan Özoğuz, konser öncesi ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil ile fotoğraf çektirince öğrenciler tarafından protesto edildi. İlk etapta öğrencilerin neden protesto ettiğini anlamayan Gökhan Özoğuz’un yardımına grup üyesi kardeşi Hakan Özoğuz yetişti.
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Öğrenciler, rektörün konuşma yaptığı sırada sandalyeleri havaya kaldırarak protesto etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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