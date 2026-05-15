İki Fabrikası Vardı, 24 Ülkeye Satış Yapıyordu: Ünlü Bebek Giyim Markası Konkordato İlan Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 10:27

Bursa'da 1965 yılından bu yana bebek ve çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren ve 24 ülkeye ihracat yapan BBX Baby Kids Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye başvurarak 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte, iki büyük fabrikası bulunan dev şirkete yönelik tüm icra takipleri durduruldu ve firmayı denetlemek üzere 3 kişilik komiser heyeti atandı.

Bursa tekstil sektörünün köklü çınarlarından biri daha ekonomik dalgalanmalara dayanamayarak koruma kalkanı talep etti.

1965 yılında kurulan, bünyesinde iki büyük üretim fabrikası barındıran ve ürettiği ürünleri dünyanın 24 farklı ülkesine ihraç eden BBX Baby Kids Tekstil, yaşadığı nakit sıkışıklığı ve mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Talebi değerlendiren Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve borçlarını yapılandırabilmesi amacıyla 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, küresel pazarda güçlü bir yere sahip olan firmanın nakit akışını dengelemek adına bu süreçte alacaklılarına ödeme yapmaması öngörülüyor.

Mahkemenin aldığı geniş kapsamlı tedbir kararları uyarınca, geçici mühlet süresince kamu alacakları da dahil olmak üzere BBX Baby Kids Tekstil aleyhine hiçbir yeni icra takibi başlatılamayacak. Daha önceden şirket hakkında açılmış olan mevcut tüm takipler durdurulurken, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları da uygulamadan kaldırıldı. Rehinle güvence altına alınmış alacaklar için yasal takip başlatılmasına imkan tanınsa da bu süreçte rehinli malların satışı yapılamayacak ve muhafaza tedbiri alınamayacak. Ayrıca, firmanın piyasaya sürdüğü çeklerin bankalara ibraz edilmesi durumunda, karşılığı olmasa bile üzerlerine 'karşılıksızdır' ibaresi yerine 'konkordato tedbiri' şerhi işlenecek.

Şirketin mali durumunu düzeltip düzeltemeyeceğini incelemek ve tüm ticari faaliyetlerini yakından denetlemek amacıyla mahkeme tarafından uzman bir heyet görevlendirildi. Alacaklı sayısı ve borç miktarı göz önünde bulundurularak; hukukçu Hakan Yıldız ile bağımsız denetçiler Atilla Aksu ve Zekiye Bilen geçici konkordato komiseri kurulu olarak atandı.

Öte yandan yasal süreç uyarınca, BBX Baby Kids Tekstil'den alacağı bulunan kişiler ve kurumlar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek karara itiraz edebilecek. Alacaklılar, şirketin konkordatoya ihtiyacı olmadığını gösteren delilleri sunarak mahkemeden bu talebin reddedilmesini isteyebilecek.

