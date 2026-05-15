Edis'ten Büyük Sürpriz! Martılar Şarkısını Milli Takım İçin Yeniden Düzenledi, Sosyal Medya İkiye Bölündü

Kosova'yı tek golle geçerek Dünya Kupası'na giden kapıları sonuna kadar açan Milli Takımımız ülkede büyük bir sevinç yarattı. 2002'de dillere dolanan Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının ardından sosyal medyada yeni bir şarkı için büyük bir istekte bulunuldu. İlk kolları sıvayan Sinan Akçıl oldu. Fazlasıyla iddialı olan Akçıl'ın şarkısı sosyal medyadan pek de geçer not alamadı. Semicenk'in de şarkısının bir bölümünü yayınlamasının ardından büyük bir sürpriz geldi. Edis de kendi şarkısının bir kısmını yayınladı!