Tartışmalara Dahil Oldu: Melek Mosso'dan Nikbinler'e Yapay Zeka Eleştirisi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 21:48

Müzik dünyasının prestijli etkinlikleri arasında yer alan ve Mustafa Sandal’ın kariyerine ithafen gerçekleştirilen Saygı 1 gecesi, organizasyonun ardından büyük tartışmalarla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konser kapsamında sahneye çıkan Nikbinler grubunun sergilediği müzikal performansın ardından başlayan yapay zeka tartışmaları, müzik sektöründeki farklı isimlerin de sürece dahil olmasıyla iyice büyümüştü. Şimdiyse Melek Mosso’dan da açıklama geldi.

Kaynak: Gece Muhabiri

Mustafa Sandal onuruna düzenlenen ve çok sayıda ünlü ismin sahne aldığı Saygı 1 organizasyonu, dijital müzik teknolojilerinin canlı sahnelere yansıması ekseninde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gecede popüler sanatçının sevilen eserlerini kendilerine has tarzlarıyla yeniden yorumlayan müzisyenler arasında, son dönemde dijital platformlarda adını duyuran Nikbinler grubu da yer alıyordu. Grubun sahnede sergilediği performansın, yapay zeka algoritmalarıyla üretilmiş yapay bir vokal içerdiği ve tamamen canlı olmadığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem olmuştu.

Şimdiyse aynı gecede sahne alan Melek Mosso’dan da konuya dair yorum geldi.

Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan ünlü kadın sanatçı, sahne arkasında bizzat şahit olduğu durumları paylaştı. Hazırlık alanında Nikbinler ile yan yana kulisleri paylaştıklarını dile getiren Melek Mosso, durumun dışarıdan çok net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti. Şarkının yapay zeka destekli bir müzik programı olan Suno üzerinden düzenlendiğini iddia eden deneyimli şarkıcı, profesyonel müzisyenlerin bu durumu hemen fark edebileceğini vurguladı. Sektördeki deneyimli kulakların bu tarz müdahaleleri anında ayırt edebileceğini belirten ünlü isim, dinleyicilerin ve meslektaşlarının bu şekilde yanıltılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

Melek Mosso’nun açıklaması 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
