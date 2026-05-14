Tartışmalara Dahil Oldu: Melek Mosso'dan Nikbinler'e Yapay Zeka Eleştirisi

Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan ünlü kadın sanatçı, sahne arkasında bizzat şahit olduğu durumları paylaştı. Hazırlık alanında Nikbinler ile yan yana kulisleri paylaştıklarını dile getiren Melek Mosso, durumun dışarıdan çok net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti. Şarkının yapay zeka destekli bir müzik programı olan Suno üzerinden düzenlendiğini iddia eden deneyimli şarkıcı, profesyonel müzisyenlerin bu durumu hemen fark edebileceğini vurguladı. Sektördeki deneyimli kulakların bu tarz müdahaleleri anında ayırt edebileceğini belirten ünlü isim, dinleyicilerin ve meslektaşlarının bu şekilde yanıltılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.