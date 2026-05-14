Beklenen An Geldi: Sinan Akçıl Milli Takım İçin Yazdığı Marşı Yayınladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 20:30

A Milli Futbol Takımı'nın tam 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması ülkede büyük bir sevinç dalgası yaratırken, ünlü müzisyen Sinan Akçıl marş yazdı. Pop sanatçısı, ay-yıldızlı ekibin turnuva biletini almasının hemen ardından taraftarlara bir marş hazırlığı içinde olduğunun müjdesini resmi olarak duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde çalışmasının nakarat kısmını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak dinleyicilerin beğenisine sunan Sinan Akçıl, marşın tamamını yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve taraftarların Dünya Kupası organizasyonu için geri sayıma geçtiği bu dönemde, Sinan Akçıl’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı projenin tüm detayları gün yüzüne çıktı.

Hatırlanacağı üzere A Milli Takımımız, Kosova engelini tek golle geçerek tarihi bir eşiği aşmış ve tüm ülkeye büyük bir gurur yaşatmıştı. Bu başarının hemen ardından sosyal medyada taraftarların yeni bir milli takım şarkısı yapılması yönündeki istekleri çığ gibi büyümeye başlamıştı. Sinan Akçıl, dijital mecralarda yaptığı açıklamada turnuva öncesinde müzik piyasasında adeta bir şarkı savaşları döneminin başlayacağına dikkat çekmişti. Kendine has esprili tarzıyla 'İyi olan kazansın' ifadesini kullanmıştı.

Sinan Akçıl’ın “Türkler Geliyor” adını verdiği marşı yayınlandı.

Sinan Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı 'Türkler Geliyor' marşı planlandığı gibi saat 19.23 itibarıyla dijital platformlarda erişime açıldı. Nakaratından bir kesit paylaşıldığında eleştiriler de beraberinde gelmişti. Bu nedenle merakla beklenen parçanın tam versiyonu, yayınlanmasının hemen ardından etkileşimlerle buluştu. Sosyal medya mecralarında paylaşılmaya başlanan şarkı, kısa süre içerisinde kullanıcılardan olumlu - olumsuz geri dönüşler aldı.

İşte Sinan Akçıl'dan "Türkler Geliyor"

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
