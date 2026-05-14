Beklenen An Geldi: Sinan Akçıl Milli Takım İçin Yazdığı Marşı Yayınladı

Hatırlanacağı üzere A Milli Takımımız, Kosova engelini tek golle geçerek tarihi bir eşiği aşmış ve tüm ülkeye büyük bir gurur yaşatmıştı. Bu başarının hemen ardından sosyal medyada taraftarların yeni bir milli takım şarkısı yapılması yönündeki istekleri çığ gibi büyümeye başlamıştı. Sinan Akçıl, dijital mecralarda yaptığı açıklamada turnuva öncesinde müzik piyasasında adeta bir şarkı savaşları döneminin başlayacağına dikkat çekmişti. Kendine has esprili tarzıyla 'İyi olan kazansın' ifadesini kullanmıştı.