BİM'e Philips Kahve Makinesi Geliyor! 2 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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2 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Philips Tam Otomatik Espresso Makine EP3341 50 14. 990 TL
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Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33 38000 21. 990 TL
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