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BİM'e Philips Kahve Makinesi Geliyor! 2 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Philips Kahve Makinesi Geliyor! 2 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.07.2026 - 12:01
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2 Ağustos 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Philips Tam Otomatik Espresso Makine EP3341 50 14. 990 TL

Philips Tam Otomatik Espresso Makine EP3341 50 14. 990 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3. 790 TL

  • Fakir Miva Türk Kahve Makinesi 1. 590 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1 490 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1. 790 TL

  • Arnica El Blender Seti 1. 750 TL

  • Kumtel Siyah Tost Makinesi TTM 10 3. 990 TL

  • Kumtel Mini Fırın 40 L 2. 750 TL

  • Onvo OVDSS01 XPLUS Dikey Şarjlı Süpürge 4. 490 TL

  • PiranTech Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2. 190 TL

  • Kumtel Bldc Motor Mini Saç Kurutma Makinesi 1. 290 TL

  • Nordica Mini Tıraş Makinesi 590 TL

  • House Pratik Duş Başlığı HP51 449 TL

Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33 38000 21. 990 TL

Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33 38000 21. 990 TL

  • Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33 38000 21. 990 TL

  • Axen 43 İnç Frameless Full HD Tizen OS Smart QLED TV AX43QFMLN T081 12. 450 TL

  • Piccolo Mondi Oyuncak Dinozor İş Aracı 279 TL

  • Piccolo Mondi Ahşap Mıknatıslı Balık Tutma Oyunu 119 TL

  • MGS Oyuncak Tamir Çantası 10 Parça 219 TL

  • MGS Büyük Teker Araba 269 TL

  • Rookie Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL

  • Gran Toys Pelüş Şirin Sıpa 40 cm 599 TL

  • Elena Pelüş Lia Kuğu 40 cm 599 TL

  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 79 TL

  • Gokidy Parmak Isıran Hayvanlar 59 TL

  • Hot Wheels Metal Araba Kutusu 799 TL

  • Şarjlı Led Aplik 299 TL

  • IMEX Bele Takılan Fan 399 TL

  • Ampul 15 W 3 lü 119 TL

  • MGS Bas Bırak Araçlar 99 TL

  • Molmo Oyuncak Sürpriz Yumurta 129 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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