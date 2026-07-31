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Evinin Renkleri Senin Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Evinin Renkleri Senin Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 12:02
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Ev dekorasyonun, duvarlarının rengi... Aslında seninle ilgili pek çok şey anlatıyor. Bu yüzden hadi, sen bize evinin renklerini söyle biz de senin ruh halini söyleyelim. Başlıyoruz!

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1. Evinin kapısını açtığında seni karşılayan baskın renk tonu hangisi?

2. Salonun için bir koltuk seçimi yapar mısın? Hem rengi hem şekline göre!

3. Koltuğunun üzerine atacağın kırlent için hangisini seçersin?

4. Peki şimdi bir tane yemek masası seçer misin?

5. Yatak odanın renk paleti sana uyumadan önce ne fısıldamalı?

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6. Banyo duvarlarını seçer misin?

7. Evinde en çok vakit geçirdiğin köşedeki aydınlatmanın rengi ve tarzı nasıl?

8. Son olarak o hayalindeki mutfağı seçer misin? Rengi, dokusu, malzemesiyle...

Sen zihinsel bir detoks arayışındasın.

Senin ruh halin şu anda sadece dinginlik ve berraklık istiyor. Evinde tercih ettiğin beyazlar, kremler ve nötr tonlar, dış dünyanın gürültüsünden ve karmaşasından kaçma arzunu yansıtıyor. Fazlalıklardan arınmak, zihnini hafifletmek senin için en büyük lüks diyebiliriz. Şu sıralar hayatında yeni sayfalar açmaya ve sadeleşmeye odaklanmış durumdasın.

Güvenli liman ve şefkat arıyorsun.

Senin ruh halin bu sıralar aidiyet ve huzur üzerine kurulu. Evindeki ahşaplar, kiremit ve tarçın tonları, senin insanları bir araya getiren, korumacı ve şefkatli yanını gösteriyor. Evin senin için sadece bir barınak değil, dışarıdaki fırtınalara karşı sığındığın güvenli bir liman. Aynı zamanda ruhun da samimi ilişkilerle ve köklerine tutunarak besleniyor.

Özgür bir ruhsun, keşfetmeye odaklanmışsın!

Senin ruh halin şu sıralar keşif ve neşe modunda! Evine serpiştirdiğin yeşiller, maviler veya beklenmedik renk patlamaları, senin monotonluğa meydan okuyan özgür ruhunu yansıtıyor. Kurallardan sıkılan, içindeki çocuğu kaybetmeyen ve doğayla bağ kurmak isteyen bir yapın var, gerçekten de çok etkilendik! Bu yüzden evin de senin bitmek bilmeyen yaratıcılığının bir aynası olarak konumlanıyor.

Odaklanmak ve sınırlar senin için çok önemli.

Senin ruh halin son derece kararlı, güçlü ve bağımsız. Evindeki antrasitler, siyahlar, koyu lacivertler veya mermer dokuları, senin hayat karşısındaki net duruşunu simgeliyor. Hayatında belirsizliğe asla yer yok. Her şeyin yeri ve kuralı belli olmalı. Kendi sınırlarına çok değer veriyorsun ve evini de seni dış dünyadan koruyan güçlü bir kale gibi tasarlıyorsun.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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