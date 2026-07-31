Evinin Renkleri Senin Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

Senin ruh halin bu sıralar aidiyet ve huzur üzerine kurulu. Evindeki ahşaplar, kiremit ve tarçın tonları, senin insanları bir araya getiren, korumacı ve şefkatli yanını gösteriyor. Evin senin için sadece bir barınak değil, dışarıdaki fırtınalara karşı sığındığın güvenli bir liman. Aynı zamanda ruhun da samimi ilişkilerle ve köklerine tutunarak besleniyor.