Evinin Renkleri Senin Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?
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Ev dekorasyonun, duvarlarının rengi... Aslında seninle ilgili pek çok şey anlatıyor. Bu yüzden hadi, sen bize evinin renklerini söyle biz de senin ruh halini söyleyelim. Başlıyoruz!
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1. Evinin kapısını açtığında seni karşılayan baskın renk tonu hangisi?
2. Salonun için bir koltuk seçimi yapar mısın? Hem rengi hem şekline göre!
3. Koltuğunun üzerine atacağın kırlent için hangisini seçersin?
4. Peki şimdi bir tane yemek masası seçer misin?
5. Yatak odanın renk paleti sana uyumadan önce ne fısıldamalı?
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6. Banyo duvarlarını seçer misin?
7. Evinde en çok vakit geçirdiğin köşedeki aydınlatmanın rengi ve tarzı nasıl?
8. Son olarak o hayalindeki mutfağı seçer misin? Rengi, dokusu, malzemesiyle...
Sen zihinsel bir detoks arayışındasın.
Güvenli liman ve şefkat arıyorsun.
Özgür bir ruhsun, keşfetmeye odaklanmışsın!
Odaklanmak ve sınırlar senin için çok önemli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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