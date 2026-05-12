Otel Odasına Girer Girmez Yatağın Altına Şişe Atın Uyarısı Yapıldı

Hollandalı hava yolu şirketi KLM’de çalışan kabin memuru Esther Sturrus, sık seyahat edenlerin işine yarayabilecek güvenlik önerisini paylaştı. Sturrus’a göre otele girildiğinde yatağın altına bir su şişesi yuvarlamak, odada kimse olup olmadığını kontrol etmenin pratik yollarından biri olabilir. Özellikle yalnız seyahat edenler için bu küçük hareket, odaya yerleşmeden önce iç rahatlatan bir kontrol anlamına geliyor.

Yöntem oldukça basit. Şişe yatağın bir tarafından atılıyor ve diğer taraftan çıkması bekleniyor. Eğer şişe karşı taraftan çıkarsa yatağın altında büyük bir engel olmadığı anlaşılabilir. Çıkmazsa bu doğrudan kötü bir durum olduğu anlamına gelmez ama kontrol etmek için bir neden olabilir. Çünkü yatağın altında çarşaf, yedek eşya ya da otelin bıraktığı başka bir malzeme de bulunabilir.