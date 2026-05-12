Otel Odasına Girer Girmez Yatağın Altına Şişe Atın Uyarısı Yapıldı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:59

Otele girince çoğu kişi önce yatağa, banyoya ya da manzaraya bakar. Ancak bir kabin memurunun önerdiği basit kontrol sosyal medyada dikkat çekti. Tavsiye oldukça kolay. Odaya girince yatağın altına bir şişe su atmak gerekiyor. Şişe diğer taraftan çıkmıyorsa yatağın altını kontrol etmekte fayda olabilir.

Kabin memuru odaya girince önce yatağın altını kontrol etmeyi öneriyor

Hollandalı hava yolu şirketi KLM’de çalışan kabin memuru Esther Sturrus, sık seyahat edenlerin işine yarayabilecek güvenlik önerisini paylaştı. Sturrus’a göre otele girildiğinde yatağın altına bir su şişesi yuvarlamak, odada kimse olup olmadığını kontrol etmenin pratik yollarından biri olabilir. Özellikle yalnız seyahat edenler için bu küçük hareket, odaya yerleşmeden önce iç rahatlatan bir kontrol anlamına geliyor.

Yöntem oldukça basit. Şişe yatağın bir tarafından atılıyor ve diğer taraftan çıkması bekleniyor. Eğer şişe karşı taraftan çıkarsa yatağın altında büyük bir engel olmadığı anlaşılabilir. Çıkmazsa bu doğrudan kötü bir durum olduğu anlamına gelmez ama kontrol etmek için bir neden olabilir. Çünkü yatağın altında çarşaf, yedek eşya ya da otelin bıraktığı başka bir malzeme de bulunabilir.

Şişenin takılması her zaman tehlike anlamına gelmiyor

Bu öneri sosyal medyada ilgi çekse de panik yaratacak bir şey gibi düşünülmemeli. Şişenin diğer taraftan çıkmaması, yatağın altında mutlaka biri olduğu anlamına gelmez. Şişe yeterince sert atılmamış olabilir. Yatağın altında baza desteği, eşya, çanta ya da temizlik malzemesi bulunabilir. Yine de odaya ilk girildiğinde kısa bir kontrol yapmak, özellikle yabancı bir şehirde ya da yalnız kalınan otellerde insanı daha güvende hissettirebilir.

Kabin memurlarının bu tür önerileri dikkat çekiyor çünkü onlar sürekli otellerde konaklıyor. Farklı şehirlerde, farklı odalarda, değişen güvenlik koşullarında kalıyorlar. Bu yüzden basit ama uygulanabilir küçük alışkanlıkları zamanla geliştiriyorlar. Su şişesi yöntemi de tam olarak böyle bir pratik. Büyük bir ekipman gerektirmiyor, birkaç saniye sürüyor ve en azından yatağın altı hakkında fikir veriyor.

Otele yerleşmeden önce birkaç küçük kontrol daha yapılabilir

Yatağın altını kontrol etmek tek başına yeterli bir güvenlik önlemi değil ama iyi bir başlangıç olabilir. Odaya girince kapı kilidinin çalışıp çalışmadığına bakmak, balkon ya da pencere kilitlerini kontrol etmek, bağlantılı oda kapısı varsa kapalı olduğundan emin olmak da önemli. Özellikle alt katlarda kalanların pencere güvenliğine biraz daha dikkat etmesi gerekebilir.

Bunun dışında odada tanımadık eşya olup olmadığına bakmak, kapı arkasındaki güvenlik zincirini kullanmak ve resepsiyon numarasını telefona kaydetmek de iyi bir alışkanlık olabilir. Esther Sturrus’un önerisi aslında çok basit bir şeye işaret ediyor. Otele girince birkaç dakikalık kontrol yapmak, tatilin ya da iş seyahatinin geri kalanında daha rahat hissetmeyi sağlayabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
