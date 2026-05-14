Gölün Ortasına 5 Bin Yıl Önce Yapay Ada İnşa Etmişler

İskoçya’daki loch olarak bilinen göllerde crannog adı verilen küçük yapay adalar bulunuyor. Bu adalar genellikle ahşap, taş ve çalı demetleriyle inşa ediliyor. Uzun süre boyunca birçok crannogun Demir Çağı’na ait olduğu düşünülüyordu. Ancak Isle of Lewis’teki Loch Bhorgastail’de yapılan yeni çalışma, bazı örneklerin çok daha eskiye gittiğini gösterdi.

Araştırmacıların incelediği crannogun 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlendi. Bu tarih, yapıyı Neolitik döneme yerleştiriyor. Yani söz konusu yapay ada, İngiltere’deki Stonehenge ile yakın bir zaman aralığında inşa edilmiş olabilir. Bu bulgu, İskoçya’daki yapay adaların tarihine dair eski kabulleri de değiştirebilir.