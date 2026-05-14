Gölün Ortasına 5 Bin Yıl Önce Yapay Ada İnşa Etmişler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 12:00

Yapay adalar yeni bir fikir değil. İnsanlar binlerce yıl önce de suyun ortasında yaşam ve buluşma alanları kuruyordu. İskoçya’daki bir gölde incelenen crannog da bunun en eski örneklerinden biri olabilir. Araştırmacılar, Loch Bhorgastail’deki yapay adanın 5 bin yıldan daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu da yapıyı Stonehenge’le aynı döneme yaklaştırıyor.

Gölün ortasındaki yapay ada 5 bin yıldan eski çıktı

İskoçya’daki loch olarak bilinen göllerde crannog adı verilen küçük yapay adalar bulunuyor. Bu adalar genellikle ahşap, taş ve çalı demetleriyle inşa ediliyor. Uzun süre boyunca birçok crannogun Demir Çağı’na ait olduğu düşünülüyordu. Ancak Isle of Lewis’teki Loch Bhorgastail’de yapılan yeni çalışma, bazı örneklerin çok daha eskiye gittiğini gösterdi.

Araştırmacıların incelediği crannogun 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlendi. Bu tarih, yapıyı Neolitik döneme yerleştiriyor. Yani söz konusu yapay ada, İngiltere’deki Stonehenge ile yakın bir zaman aralığında inşa edilmiş olabilir. Bu bulgu, İskoçya’daki yapay adaların tarihine dair eski kabulleri de değiştirebilir.

Neolitik insanlar, adayı yüzyıllar boyunca büyütmüş olabilir

Loch Bhorgastail’deki yapının başlangıçta yaklaşık 23 metre çapında dairesel bir ahşap platform olarak kurulduğu düşünülüyor. Ancak ada tek seferde yapılıp bırakılmış gibi görünmüyor. Araştırmacılara göre insanlar zaman içinde üzerine çalı demetleri, taşlar ve başka malzemeler ekleyerek yapıyı büyüttü. Bu da adanın kuşaklar boyunca kullanılan ortak bir alan olabileceğini düşündürüyor.

Kazılarda yüzlerce Neolitik çanak çömlek parçası da bulundu. Bazı parçaların üzerinde yiyecek kalıntılarına rastlanması, buranın yalnızca basit bir barınak olmadığını gösteriyor. Ada, toplu buluşmalar, yemek hazırlığı ve büyük şölenler için kullanılmış olabilir. Ayrıca adayı kıyıya bağlayan batık taş geçit de tespit edildi. Bu detay, yapının bir dönem bugün göründüğü kadar izole olmadığını ortaya koyuyor.

Sığ sularda yeni keşiflerin önü açılabilir

Bu keşfin dikkat çeken tarafı yalnızca yapay adanın yaşı değil. Araştırmacılar, sığ su alanlarında çalışmak için yeni bir görüntüleme yöntemi de kullandı. Arkeolojide sığ sular ciddi bir problem yaratıyor. Karada kullanılan yöntemler burada işe yaramıyor, derin deniz araçları ise bir metre civarındaki sığ bölgelerde verimli çalışamıyor.

Ekip bu sorunu çözmek için dalgıçların kullandığı su geçirmez stereo kameralarla drone görüntülerini birleştirdi. Böylece hem su altındaki hem de kıyıdaki yapıları kapsayan ayrıntılı bir 3D model oluşturuldu. 

Bu yöntem, İskoçya’daki diğer göllerde saklı kalmış yapay adaların ve arkeolojik izlerin daha net incelenmesini sağlayabilir. Loch Bhorgastail’de bulunan crannog, bu yüzden yalnızca eski bir ada değil; sığ sulardaki arkeoloji için de yeni bir kapı aralıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
