Manifest Film mi Çekiyor? Sihirli Annem Periler Okulu’ndaki Sahne Gündem Yarattı

Sihirli Annem Periler Okulu filminine konuk olduğu bilinen kız müzik grubu Manifest'in yer aldığı sahne sinema çekimi olarak sosyal medyada yayınlanırken sahnede verilen ipucu resmen bomba etkisi yarattı.

Sihirli Annem Periler Okulu filminin final sahnesinde Nevra Serezli'nin canlandırdığı Dudu karakterinin 'Bu bizim filmimiz, sizinki sonra' repliğiyle grubun ilerleyen dönemde kendi sinema projesiyle izleyici karşısına çıkabileceği iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, “Manifest film mi yapacak?” sorusu da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da filmde verilen bu küçük sinyal, hayranları şimdiden heyecanlandırdı.