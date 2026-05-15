Manifest Film mi Çekiyor? Sihirli Annem Periler Okulu’ndaki Sahne Gündem Yarattı

Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 19:36 Son Güncelleme: 15.05.2026 - 19:38

Bugün vizyona giren Sihirli Annem Periler Okulu filminde sürpriz bir detay dikkat çekti. Filme konuk olan kız müzik grubu Manifest’in finalde yer alan sahnesi sinema çekimi olarak ifşa oldu. Söz konusu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler o sahnede verilen bomba ipucunu konuşmaya başladı.

İlk filmi gişe rekoru kıran Sihirli Annem'in devam filmi bugün vizyona girdi.

Sihirli Annem Periler Okulu filminine konuk olduğu bilinen kız müzik grubu Manifest'in yer aldığı sahne sinema çekimi olarak sosyal medyada yayınlanırken sahnede verilen ipucu resmen bomba etkisi yarattı.

Sihirli Annem Periler Okulu filminin final sahnesinde Nevra Serezli'nin canlandırdığı Dudu karakterinin 'Bu bizim filmimiz, sizinki sonra' repliğiyle grubun ilerleyen dönemde kendi sinema projesiyle izleyici karşısına çıkabileceği iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, “Manifest film mi yapacak?” sorusu da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da filmde verilen bu küçük sinyal, hayranları şimdiden heyecanlandırdı.

Sihirli Annem: Periler Okulu'ndaki Manifest sahnesini buradan izleyebilisiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
