Halef Sevenlere Özel: Aile İktidar Savaşlarının Zirvesinde 13 Yabancı Dizi Önerisi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 16:47 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 16:59

Halef'in yarattığı aile içi güç mücadelesi ve miras kavgası atmosferi, izleyicileri derinden etkileyen evrensel temalar sunuyor. Bu güçlü Türk dramasının hayranları, zengin ailelerin karanlık sırları, nesiller arası çatışmalar ve taht kavgalarının yarattığı gerilimi seviyorlar. Benzer duyguları yaşamak isteyenler için dünya sinemasının en başarılı örneklerini derledik. Bu yabancı diziler, Halef'te bulduğunuz aile dramı, ihanet ve entrika unsurlarını farklı kültürler ve hikayeler üzerinden sunarak, izleme deneyiminizi zenginleştirecek.

Succession

Succession

Succession (2018-2023), IMDB 9.0 puanına sahip HBO'nun başyapıtı olarak, medya imparatorluğu sahibi Logan Roy (Brian Cox) ve çocukları Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) arasındaki acımasız güç mücadelesini anlatıyor. Waystar RoyCo'nun kontrolü için verilen savaşta, aile üyeleri birbirlerine karşı her türlü entrikayı kurarken, milyarlarca dolarlık imparatorluk çöküşün eşiğinde sallanıyor.

Halef hayranları bu diziyi sevecektir çünkü aile içi ihanetler ve miras kavgası burada da merkezde. The Guardian'dan Brian Cox'un yorumuyla: 'Bu dizi, güç ve paranın aile bağlarını nasıl zehirlediğini gösteriyor - gerçek hayattan çok da uzak değil.'

Yellowstone

Yellowstone

Yellowstone (2018-2023), IMDB 8.7 puanıyla Kevin Costner'ın John Dutton karakterinde Montana'nın en büyük çiftlik imparatorluğunu koruma savaşını izliyoruz. Kelly Reilly, Luke Grimes ve Wes Bentley'in canlandırdığı Dutton ailesi, topraklarını emlak geliştiricileri ve devlet güçlerine karşı korurken, aile içinde de taht kavgası yaşanıyor.

Bu dizi Halefseverler için mükemmel çünkü toprak mirası ve aile onuru uğruna verilen savaş benzer duygular uyandırıyor. Variety eleştirmeni Caroline Framke'nin dediği gibi: 'Yellowstone, Amerikan rüyasının karanlık yüzünü aile draması üzerinden ustalıkla anlatıyor.'

Dynasty

Dynasty

Dynasty'nin yeniden uyarlaması (2017-2022), IMDB 7.3 puanıyla Elizabeth Gillies'in Fallon Carrington ve Grant Show'un Blake Carrington rollerinde petrol imparatorluğu Carrington ailesinin lüks dünyasını ve güç oyunlarını gösteriyor. Atlanta'da geçen hikaye, aile içi entrikalar, evlilik skandalları ve iş dünyası savaşlarıyla dolu.

Halef'in zengin aile atmosferini seven izleyiciler burada da benzer lüks ve drama bulacak. Entertainment Weekly'den Kristen Baldwin: 'Dynasty, guilty pleasure izlemenin en parlak örneği - aşırılık ve dramanın mükemmel karışımı.'

The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones (2019-2023), IMDB 7.8 puanıyla Danny McBride'ın yarattığı bu kara komedi, mega-kilise imparatorluğu sahibi Eli Gemstone (John Goodman) ailesinin hikayesini anlatıyor. Adam DeVine, Edi Patterson ve Danny McBride'ın canlandırdığı kardeşler, dini imparatorluklarının kontrolü için birbirleriyle çekişirken, skandallar ve yolsuzluklar ortaya çıkıyor.

Bu dizi Halef hayranlarına hitap ediyor çünkü aile işletmesi ve güç mücadelesi temasını farklı bir perspektifle sunuyor. The New York Times'tan Mike White: 'Gemstone'lar, aile ve din maskesi arkasındaki açgözlülüğü ustaca deşifre ediyor.'

Industry

Industry

Industry (2020-2023), IMDB 7.3 puanıyla Myha'la Herrold ve Marisa Abela'nın başrolde olduğu bu HBO dizisi, Londra'nın finans dünyasında genç çalışanların hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Pierpoint & Co yatırım bankasında çalışan gençler, kariyer basamaklarını tırmanırken ahlaki sınırları zorluyor ve güç oyunlarına dahil oluyorlar.

Halef'in iş dünyası entrikalarını seven izleyiciler burada benzer rekabet ve ihanet atmosferi bulacak. The Guardian'dan Adrian Chiles: 'Industry, finans dünyasının acımasızlığını genç kahramanlar üzerinden çok gerçekçi şekilde gösteriyor.'

Billions

Billions

Billions (2016-2023), IMDB 8.3 puanıyla Paul Giamatti'nin savcı Chuck Rhoades ve Damian Lewis'in hedge fund kralı Bobby Axelrod arasındaki kedi-fare oyununu izliyoruz. Malin Akerman ve Maggie Siff'in güçlü kadın karakterleriyle desteklenen hikaye, Wall Street'in karanlık dünyasında güç, para ve intikam üçgenini işliyor.

Bu dizi Halef hayranları için ideal çünkü güç oyunları ve finansal entrikalar merkezde. The Wall Street Journal'dan John Anderson: 'Billions, modern kapitalizmin ahlaki çöküşünü karakter odaklı drama halinde sunuyor.'

House of the Dragon

House of the Dragon

House of the Dragon (2022-), IMDB 8.4 puanıyla Paddy Considine, Emma D'Arcy ve Olivia Cooke'un başrollerinde Targaryen hanedanlığının iç savaşını anlatıyor. Game of Thrones'un prequel'i olan dizi, ejder sahipleri arasındaki taht kavgasını, aile içi ihanetleri ve güç mücadelesini fantastik bir evrende sunuyor.

Halef'in taht kavgası temasını seven izleyiciler burada aile içi çatışmaların en dramatik halini bulacak. Empire dergisinden James White: 'House of the Dragon, siyasi entrika ve aile dramını fantastik öğelerle mükemmel şekilde harmanlıyor.'

Big Little Lies

Big Little Lies

Big Little Lies (2017-2019), IMDB 8.4 puanıyla Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Shailene Woodley'in Monterey'in varlıklı annelerini canlandırdığı bu HBO dizisi, üst sınıf yaşamın karanlık sırlarını ortaya çıkarıyor. Çocuk okulu etkinliği sırasında yaşanan bir ölümün ardından, ailelerin gizlediği gerçekler teker teker açığa çıkıyor.

Bu dizi Halefseverler için çekici çünkü zengin toplumun sahte yüzleri ve gizli sırları benzer atmosfer yaratıyor. Rolling Stone'dan Alan Sepinwall: 'Big Little Lies, lüks yaşamın altındaki çürümüşlüğü kadın dayanışması üzerinden ustaca anlatıyor.'

Riviera

Riviera

Riviera (2017-2020), IMDB 6.4 puanıyla Julia Stiles'ın Georgina Clios karakterinde Fransız Rivierası'nın lüks dünyasında kocasının gizemli ölümünün ardından aile servetini koruma mücadelesini anlatıyor. Rupert Graves ve Lena Olin'in desteklediği hikaye, sanat dünyası, kara para aklama ve aile sırları etrafında dönüyor.

Halef'in lüks yaşam ve aile sırları temalarını seven izleyiciler burada benzer atmosfer bulacak. The Independent'tan Sean O'Grady: 'Riviera, Mediterranean güzelliği altında yatan karanlık sırları soap opera tarzında başarıyla sunuyor.'

Dirty John

Dirty John

Dirty John (2018-2020), IMDB 7.1 puanıyla Connie Britton ve Eric Bana'nın başrolde olduğu bu antoloji dizi, gerçek olaylardan uyarlanan aile içi manipülasyon ve aldatma hikayelerini anlatıyor. İkinci sezon Betty Broderick vakasında Amanda Peet ve Christian Slater, boşanma savaşının trajik sonuçlarını canlandırıyor.

Bu dizi Halef hayranlarına hitap ediyor çünkü aile içi ihanet ve manipülasyon temaları güçlü şekilde işleniyor. Los Angeles Times'tan Lorraine Ali: 'Dirty John, modern ilişkilerin karanlık yüzünü gerçek olaylar üzerinden çarpıcı şekilde gösteriyor.'

The White Lotus

The White Lotus

The White Lotus (2021-), IMDB 7.9 puanıyla Murray Bartlett, Connie Britton ve farklı sezonlarda değişen oyuncu kadrosuyla lüks tatil beldeleri sınıf çatışmalarını ve zengin misafirlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. Her sezon farklı bir lokasyonda geçen antoloji, tatil cenneti görünümü altındaki gerilimleri işliyor.

Halef'in sınıfsal çatışma ve zengin yaşam eleştirisini seven izleyiciler burada benzer sosyal dramı bulacak. The New Yorker'dan Naomi Fry: 'White Lotus, tatil cennetlerini sosyal eleştiri aracı olarak kullanarak zengin sınıfı ustalıkla deşifre ediyor.'

Trust

Trust

Trust (2018), IMDB 7.4 puanıyla Donald Sutherland'ın J. Paul Getty ve Hilary Swank'ın Gail Getty rollerinde 1973'te Getty ailesinin torunu John Paul Getty III'ün kaçırılması ve fidye krizi etrafında dönen gerçek olayları anlatıyor. Brendan Fraser ve Harris Dickinson'ın desteklediği hikaye, dünyanın en zengin ailesinin para ve kan bağı arasındaki seçimini gösteriyor.

Bu dizi Halef hayranları için ideal çünkü zengin aile dramı ve aile içi çıkar çatışmaları merkezi konumda. Variety'den Caroline Framke: 'Trust, paranın aile bağlarını nasıl çürüttüğünü Getty ailesi üzerinden acımasızca gösteriyor.'

Arrested Development

Arrested Development

Arrested Development (2003-2019), IMDB 8.7 puanıyla Jason Bateman, Portia de Rossi ve Will Arnett'ın canlandırdığı Bluth ailesi, emlak imparatorluğunun çöküşü sonrası yaşanan kaotik durumları kara komedi tarzında anlatıyor. Aile reisi George Sr.'ın tutuklanmasının ardından, aile üyeleri servetlerini kurtarma çabasına girerken absürt durumlar yaratıyor.

Halef'in aile dramını farklı bir tonda seven izleyiciler bu kült dizide benzer temaları komedi süzgecinden görebilir. Rolling Stone'dan Rob Sheffield: 'Arrested Development, zengin aile çöküşünü komedi sanatının zirvesine taşıyor.'

Dallas

Dallas

Dallas (1978-1991), IMDB 7.0 puanıyla Larry Hagman'ın ikonik J.R. Ewing karakteri ve Patrick Duffy'nin Bobby Ewing'i ile Teksas'ın petrol zengini Ewing ailesinin güç mücadelelerini anlatıyor. Linda Gray ve Victoria Principal'ın güçlü kadın karakterleriyle desteklenen dizi, aile içi entrikalar ve iş dünyası savaşlarının klasik örneği olarak tarihe geçti.

Bu klasik dizi Halefseverler için nostaljik bir deneyim sunuyor çünkü aile draması ve güç oyunlarının orijinal formülünü gösteriyor. The New York Times'tan John J. O'Connor: 'Dallas, prime-time soap opera türünün en etkili örneği olarak aile dramalarının temelini attı.'

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
