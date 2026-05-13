Hızlı ve Öfkeli Evreni Büyüyor: Vin Diesel 4 Yeni Dizi Projesini Resmen Duyurdu

NBCUniversal ile serinin yıldızı ve yapımcısı Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Peacock, Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek toplam 4 yeni dizi projesi üzerinde çalışıyor. Diesel’in projelerde yapımcı olarak yer almaya devam edeceği belirtilirken, dizilerin senaryo tarafında ise Mike Daniels görev alacak.

Universal Television imzası taşıyacak yapımların Peacock platformunda yayımlanması planlanıyor. Ancak şimdilik dizilerin hikayeleri, oyuncu kadroları ve yayın tarihleriyle ilgili resmi detaylar paylaşılmış değil.