Hızlı ve Öfkeli Evreni Büyüyor: Vin Diesel 4 Yeni Dizi Projesini Resmen Duyurdu

Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2026 - 14:47 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 14:48

2001 yılında başlayan ve yıllar içinde dünya çapında dev bir hayran kitlesi oluşturan Hızlı ve Öfkeli serisi, 2028’de vizyona girecek olan “Fast Forever” filmiyle ana hikâyesini resmen noktalamaya hazırlanıyor. 27 yıllık yolculuğun finaline yaklaşılırken, evrenin tamamen sona ermeyeceği  ve 4 yeni dizinin geleceği ortaya çıktı.

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin dizisi geliyor.

NBCUniversal ile serinin yıldızı ve yapımcısı Vin Diesel tarafından yapılan açıklamalara göre Peacock, Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek toplam 4 yeni dizi projesi üzerinde çalışıyor. Diesel’in projelerde yapımcı olarak yer almaya devam edeceği belirtilirken, dizilerin senaryo tarafında ise Mike Daniels görev alacak.

Universal Television imzası taşıyacak yapımların Peacock platformunda yayımlanması planlanıyor. Ancak şimdilik dizilerin hikayeleri, oyuncu kadroları ve yayın tarihleriyle ilgili resmi detaylar paylaşılmış değil.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
