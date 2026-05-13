Serenay Sarıkayalı Kimler Geldi Kimler Geçti Üçüncü Sezonuyla Netflix Dünyasında Top 10’da!

Dizinin üçüncü sezonunun bu kadar kısa sürede 14 ülkede listeye girmesi, yapım ekibi ve platform yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya platformlarında da dizinin yeni bölümlerine ve Serenay Sarıkaya'nın tarzına dair binlerce paylaşım yapıldı. Küresel pazarda Amerikan ve İspanyol yapımlarıyla rekabet eden dizi, 8. sıraya yerleşerek yerli üretimlerin gücünü kanıtladı. Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk iki sezonunda yakaladığı ivmeyi, mayıs ayında başlayan üçüncü sezonuyla daha da yukarı taşımış oldu.