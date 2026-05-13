Serenay Sarıkayalı Kimler Geldi Kimler Geçti Üçüncü Sezonuyla Netflix Dünyasında Top 10’da!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.05.2026 - 11:59 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 12:00

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Türk yapımı içeriklerin küresel ölçekteki başarısını yeni bir veriyle gözler önüne serdi. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin merakla beklenen yeni bölümleri geçtiğimiz günlerde platformun kütüphanesine eklendi. Yayınlandığı ilk andan itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, uluslararası alanda dikkat çekici bir izlenme grafiği yakaladı. Gelin detaylara geçelim…

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı popüler Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, üçüncü sezonunun ilk üç günlük izlenme verileriyle büyük bir başarıya imza attı.

Mayıs ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşan yeni sezon bölümleri, platformun 'Global Top 10' listesine 8. sıradan giriş yapmayı başardı. Sadece genel listede kalmayan yapım, dünya genelinde tam 14 farklı ülkede de en çok izlenen ilk 10 içerik arasına adını yazdırdı.

Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği avukat Leyla karakterinin maceraları, yabancı izleyiciler tarafından da büyük bir merakla takip edildi.

Dizinin üçüncü sezonunun bu kadar kısa sürede 14 ülkede listeye girmesi, yapım ekibi ve platform yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya platformlarında da dizinin yeni bölümlerine ve Serenay Sarıkaya'nın tarzına dair binlerce paylaşım yapıldı. Küresel pazarda Amerikan ve İspanyol yapımlarıyla rekabet eden dizi, 8. sıraya yerleşerek yerli üretimlerin gücünü kanıtladı. Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk iki sezonunda yakaladığı ivmeyi, mayıs ayında başlayan üçüncü sezonuyla daha da yukarı taşımış oldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
