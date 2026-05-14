Hangi Projeyle Anlaşacağı Merak Ediliyordu: Ünlü Oyuncu Tabii ile Setlere Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 23:12

Ekranlardan bir süredir uzak olan Alp Navruz'un yeni dönemde hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı televizyon dünyasında uzun zamandır konuşuluyordu. Başarılı oyuncu, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii için çekilecek olan Altın Çağ Nizamülmülk isimli yeni tarihi yapımla anlaşma imzaladı. Gelin detaylara geçelim…

Alp Navruz, dijital sektörün en çok dikkat çeken işlerinden birine dahil oldu.

Oyuncu, DSS Medya bünyesinde yapımcılığı üstlenen Cenk Şener liderliğindeki Altın Çağ Nizamülmülk ekibine katıldı. Büyük Selçuklu döneminin askeri ve siyasi yapısını ekrana taşıyacak olan bu tarihi dizi, şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Alp Navruz, Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde çekilecek sahnelerde devletin en parlak dönemine liderlik eden Sultan Melikşah'ı canlandırarak başrolü üstlenecek.

Altın Çağ Nizamülmülk dizisi, ünlü aktörün meslek hayatında yer alacağı ilk tarihi dönem çalışması olacak.

Çekim takviminin aksamadan ilerlemesi adına dekor, kostüm ve prodüksiyon hazırlıkları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Yapım firması, haziran ayının ilk haftasında oyuncuları sette bir araya getirerek kayıt sürecini resmi olarak başlatmayı planlıyor. Alp Navruz'un dijital platform için hazırlığı sadece bu tarihi diziyle sınırlı kalmıyor. Oyuncunun yine Tabii platformu çatısı altında çekimlerini tamamladığı Şule isimli bir diğer dizisi de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
