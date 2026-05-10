Sevgili İkizler, bu hafta Ay ile Venüs arasındaki pürüzsüz frekans sayesinde zihinsel gürültüleri susturup sadece kalbinin sesine odaklanmayı başarıyorsun. İlişkin varsa, ruhların sessizce anlaştığı naif bir zaman dilimi içinde partnerinle kurduğunuz sessiz mutabakat bağınızı sarsılmaz kılacaktır. Dinlemenin ve gerçekten anlanmanın getirdiği huzur beraberliğindeki tüm karmaşayı anında eritecektir.

Ama bekarsan, zihinsel uyumun kalbi titrettiği derin ve anlamlı tanışmalarla karşılaşabilirsin. Ruhun kelimesiz tanındığı anlar sevdana bambaşka bir derinlik katacaktır. Kalbindeki gürültüyü susturup sadece sevginin tınısına kulak verdiğinde gerçek mutluluğu yakalayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…