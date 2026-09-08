Sana Değer’le Yeni Sezona Başlayan Songül Karlı’nın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

“Oralıyam Ben”, “Dokunsalar Ağlayacağım”, “Yanık Bir Türkü”, “Omuz Omuza” ve “Kaç Bahar” gibi çalışmalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle 90’lı yıllarda Türk halk müziğinin en popüler kadın yorumcularından biri oldu.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla peş peşe ödüllerin sahibi olan Karlı, 1997 ve 1998 yıllarında Kral Türkiye Müzik Ödülleri’nde “En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı” seçildi. 1999 yılında ise aynı kategoride Altın Kelebek kazandı. Müzik kariyerinin ardından rotasını televizyona çeviren Karlı, kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla da hafızalara kazındı.

Özellikle Uğur Arslan’la birlikte sunduğu Su Gibi, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan evlilik programlarından biri haline geldi. 2008-2013 yılları arasında ekrana gelen programdaki samimi tavırları ve canlı yayınlarda yaşanan sıra dışı anlarla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, daha sonra Songül Karlı ile Evlilik Yolunda, Gelinim Mutfakta ve Bu Tabak Kimin? gibi farklı yapımlarla ekran macerasını sürdürdü.