Sana Değer’le Yeni Sezona Başlayan Songül Karlı’nın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Songül Karlı, Uğur Arslan’la birlikte sunduğu Sana Değer programının yeni sezonuyla ekranlara döndü. Ancak daha ilk bölüm yayınlanmadan bütün dikkatler programın tanıtımındaki görüntüsüne çevrildi. Yüz hatlarındaki belirgin değişimle bambaşka biri gibi görünen Karlı’yı tanımakta zorlanan sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu. Gelin, yeni sezondan önce geçirdiği değişimle sosyal medyanın gündemine yerleşen Songül Karlı’nın son haline birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Songül Karlı, yıllar içinde şarkıcılıktan sunuculuğa uzanan kariyeri ve kendine has tavrıyla ekranların en tanınan isimlerinden birine dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Su Gibi” döneminin unutulmaz ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, yıllar sonra “Sana Değer” programıyla yeniden aynı ekranda buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın