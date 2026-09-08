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Sana Değer’le Yeni Sezona Başlayan Songül Karlı’nın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Sana Değer’le Yeni Sezona Başlayan Songül Karlı’nın Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 11:26
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Songül Karlı, Uğur Arslan’la birlikte sunduğu Sana Değer programının yeni sezonuyla ekranlara döndü. Ancak daha ilk bölüm yayınlanmadan bütün dikkatler programın tanıtımındaki görüntüsüne çevrildi. Yüz hatlarındaki belirgin değişimle bambaşka biri gibi görünen Karlı’yı tanımakta zorlanan sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu. Gelin, yeni sezondan önce geçirdiği değişimle sosyal medyanın gündemine yerleşen Songül Karlı’nın son haline birlikte bakalım!

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Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Songül Karlı, yıllar içinde şarkıcılıktan sunuculuğa uzanan kariyeri ve kendine has tavrıyla ekranların en tanınan isimlerinden birine dönüştü.

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Songül Karlı, yıllar içinde şarkıcılıktan sunuculuğa uzanan kariyeri ve kendine has tavrıyla ekranların en tanınan isimlerinden birine dönüştü.

“Oralıyam Ben”, “Dokunsalar Ağlayacağım”, “Yanık Bir Türkü”, “Omuz Omuza” ve “Kaç Bahar” gibi çalışmalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle 90’lı yıllarda Türk halk müziğinin en popüler kadın yorumcularından biri oldu.

Güçlü sesi ve sahne performansıyla peş peşe ödüllerin sahibi olan Karlı, 1997 ve 1998 yıllarında Kral Türkiye Müzik Ödülleri’nde “En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı” seçildi. 1999 yılında ise aynı kategoride Altın Kelebek kazandı. Müzik kariyerinin ardından rotasını televizyona çeviren Karlı, kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla da hafızalara kazındı.

Özellikle Uğur Arslan’la birlikte sunduğu Su Gibi, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan evlilik programlarından biri haline geldi. 2008-2013 yılları arasında ekrana gelen programdaki samimi tavırları ve canlı yayınlarda yaşanan sıra dışı anlarla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, daha sonra Songül Karlı ile Evlilik Yolunda, Gelinim Mutfakta ve Bu Tabak Kimin? gibi farklı yapımlarla ekran macerasını sürdürdü.

“Su Gibi” döneminin unutulmaz ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, yıllar sonra “Sana Değer” programıyla yeniden aynı ekranda buluştu.

“Su Gibi” döneminin unutulmaz ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, yıllar sonra “Sana Değer” programıyla yeniden aynı ekranda buluştu.

İlk sezonuyla dikkat çeken programın yeni sezonu 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Songül Karlı ve Uğur Arslan, hafta içi her sabah saat 09.30’da canlı yayınla izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekranların yıllar önce birbirine en çok yakıştırılan sunucu ikililerinden birinin yeniden buluşması nostalji rüzgarları estirse de yeni sezonun ilk gününde bütün gözler Songül Karlı’ya çevrildi.

Çünkü Karlı, programa hazırlanan yeni tanıtım filminde alıştığımız görüntüsünden epey farklı görünüyordu. Yüz hatlarındaki belirgin değişim ve yeni imajı, tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Son yıllarda hem sosyal medya paylaşımları hem de geçirdiği değişimlerle sık sık magazin gündemine gelen Songül Karlı, Sana Değer'in yeni sezon tanıtımında bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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