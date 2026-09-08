article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Avrupa Şampiyonluğunun Ardından Annesine Koştu: Zehra Güneş’in O Anları İçleri Sıcacık Yaptı!

Avrupa Şampiyonluğunun Ardından Annesine Koştu: Zehra Güneş’in O Anları İçleri Sıcacık Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 15:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Filenin Sultanları, bir kez daha hepimize tarifi zor bir gurur yaşattı! İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen millilerimiz, nefes kesen finali 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kupanın Türkiye’de kaldırıldığı tarihi gecede sevinç, gözyaşı ve gurur birbirine karıştı. Ancak kutlamalar sırasında kameralara yansıyan bir anne-kız buluşması, şampiyonluk gecesinin en sıcak anlarından birine dönüştü. Maçın ardından tribündeki ailesinin yanına giden Zehra Güneş, annesine sımsıkı sarıldı. Anne Güneş’in kızına hayranlık ve gururla baktığı o birkaç saniye sosyal medyada izleyen herkesin içini sıcacık yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6 Eylül 2026 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6 Eylül 2026 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Tribünlerin tamamen dolduğu gecede millilerimiz, son ana kadar büyük bir mücadele ortaya koydu.

Karşılaşmanın ilk setini 25-16 kazanan İtalya maçta öne geçti. İkinci sette toparlanan Filenin Sultanları, 25-22’lik skorla durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-12 kaybeden millilerimiz, şampiyonluk için bir kez daha geri dönmek zorunda kaldı. Dördüncü sette oyunun kontrolünü ele alan Sultanlar, seti 25-21 kazanarak maçı karar setine taşıdı.

Final setinde parkede büyük bir mücadele vardı. Tribünlerin desteğini de arkasına alan millilerimiz, karar setini 15-10 kazanarak maçı 3-2 tamamladı. Son sayı geldiğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

2023’te kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından unvanını korumayı başaran Türkiye, üst üste ikinci kez kupaya uzandı. Oyuncular parkede birbirlerine sarılırken tribünlerde Türk bayrakları dalgalandı; milyonlarca kişi de ekran başında bu tarihi sevince ortak oldu.

Filenin Sultanları’nın tarihi başarısında pay sahibi olan isimlerden biri de Zehra Güneş’ti.

Yıllardır milli formayla önemli başarılara imza atan yıldız orta oyuncu, final karşılaşmasında da takımının en büyük güçlerinden biri oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutlayan Güneş’in gözleri bir süre sonra tribünlere çevrildi. Ailesini gören başarılı voleybolcu, mutluluğunu paylaşmak için onların yanına gitti. Sahada rakiplerine karşı son derece güçlü ve mücadeleci bir görüntü sergileyen Zehra’nın annesine kavuştuğu anda yüzündeki ifadenin değişmesi dikkat çekti.

Annesine sımsıkı sarılan Zehra Güneş, o birkaç saniyeliğine yeniden ailesinin küçük kızı oldu. Anne Güneş’in şampiyon kızına sevgi, hayranlık ve gururla bakması ise objektiflere anbean yansıdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın