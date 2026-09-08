Avrupa Şampiyonluğunun Ardından Annesine Koştu: Zehra Güneş’in O Anları İçleri Sıcacık Yaptı!

Filenin Sultanları, bir kez daha hepimize tarifi zor bir gurur yaşattı! İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen millilerimiz, nefes kesen finali 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kupanın Türkiye’de kaldırıldığı tarihi gecede sevinç, gözyaşı ve gurur birbirine karıştı. Ancak kutlamalar sırasında kameralara yansıyan bir anne-kız buluşması, şampiyonluk gecesinin en sıcak anlarından birine dönüştü. Maçın ardından tribündeki ailesinin yanına giden Zehra Güneş, annesine sımsıkı sarıldı. Anne Güneş’in kızına hayranlık ve gururla baktığı o birkaç saniye sosyal medyada izleyen herkesin içini sıcacık yaptı.