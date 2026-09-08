Avrupa Şampiyonluğunun Ardından Annesine Koştu: Zehra Güneş’in O Anları İçleri Sıcacık Yaptı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filenin Sultanları, bir kez daha hepimize tarifi zor bir gurur yaşattı! İtalya karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen millilerimiz, nefes kesen finali 3-2 kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Kupanın Türkiye’de kaldırıldığı tarihi gecede sevinç, gözyaşı ve gurur birbirine karıştı. Ancak kutlamalar sırasında kameralara yansıyan bir anne-kız buluşması, şampiyonluk gecesinin en sıcak anlarından birine dönüştü. Maçın ardından tribündeki ailesinin yanına giden Zehra Güneş, annesine sımsıkı sarıldı. Anne Güneş’in kızına hayranlık ve gururla baktığı o birkaç saniye sosyal medyada izleyen herkesin içini sıcacık yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6 Eylül 2026 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları’nın tarihi başarısında pay sahibi olan isimlerden biri de Zehra Güneş’ti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın