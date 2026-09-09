Ani Vefatlarıyla Yasa Boğan Vural Çelik, Şinasi Yurtsever ve Serhat Kılıç’ın Ölümündeki Acı Tesadüf!

Televizyon ve sinema dünyasının birbirinden değerli üç ismi… Her biri farklı karakterlerle hayatımıza girdi, yıllar boyunca kimi zaman güldürdü kimi zaman da unutulmaz hikayelerin parçası oldu. Ancak Vural Çelik, Şinasi Yurtsever ve Serhat Kılıç’ın farklı tarihlerde gelen ölüm haberlerini daha da acı hale getiren ortak bir ayrıntı vardı: Üç oyuncu da hayata veda ettiğinde yalnızca 51 yaşındaydı.

İlk acı haber 17 Ekim 2024’te Vural Çelik’ten, ikincisi 13 Mart 2025’te Şinasi Yurtsever’den geldi. 5 Eylül 2026’da Serhat Kılıç’ın yaşamını yitirmesiyle birlikte üç oyuncunun da aynı yaşta hayata veda ettiği fark edildi. Birbirinden farklı kariyerlere sahip üç sevilen ismin henüz yolun başı sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrılması, sosyal medyada “acı tesadüf” yorumlarını beraberinde getirdi.