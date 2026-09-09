Ani Vefatlarıyla Yasa Boğan Vural Çelik, Şinasi Yurtsever ve Serhat Kılıç’ın Ölümündeki Acı Tesadüf!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon ve sinema dünyası, son iki yıl içinde sevilen üç oyuncusunu art arda kaybetti. Vural Çelik, Şinasi Yurtsever ve son olarak Serhat Kılıç’ın vefatları hem rol arkadaşlarını hem de izleyicileri derinden sarstı. Farklı tarihlerde hayata veda eden üç başarılı oyuncunun ölümlerindeki ortak ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Hafızalara kazınan üç isim de aramızdan ayrıldığında yalnızca 51 yaşındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonunun sevilen yüzleri Vural Çelik, Şinasi Yurtsever ve Serhat Kılıç’ın peş peşe gelen vefatları sanat dünyasında büyük bir boşluk bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin unutulmaz ismi Vural Çelik, 17 Ekim 2024’te evinde hayatını kaybetti.
Vural Çelik’in ardından bir başka acı haber de komedi dünyasının sevilen ismi Şinasi Yurtsever’den geldi.
Son olarak Serhat Kılıç’ın 51 yaşında gelen ani vefatı, üç sevilen oyuncunun kaderindeki acı ortaklığı ortaya çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın