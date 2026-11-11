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Telefonla Aradılar, Evini Sattırdılar: 78 Yaşındaki Emekli Kimyager 15 Milyon Lirasını Kaptırdı

Telefonla Aradılar, Evini Sattırdılar: 78 Yaşındaki Emekli Kimyager 15 Milyon Lirasını Kaptırdı

İstanbul
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
11.11.2026 - 18:16
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İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 78 yaşındaki emekli kimyager E.G.H.'yi telefonla kandırarak yaklaşık 15 milyon lirasını ele geçirdi. Yaşlı adam önce bir parkta 120 bin doları teslim etti, ardından Eyüpsultan'daki evini satıp parasını şüphelilerin hesaplarına gönderdi.

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'İsminiz bir listede çıktı' diyerek aradılar, kurtulmanın tek yolunu para olarak gösterdiler.

'İsminiz bir listede çıktı' diyerek aradılar, kurtulmanın tek yolunu para olarak gösterdiler.

Olay, İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki emekli kimyager E.G.H.'nin telefonuna gelen bir aramayla başladı. Hattın diğer ucundakiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı, yaşlı adama isminin bir terör örgütüne ait listede yer aldığını söyledi.

Dolandırıcılara göre bu kaydı silmenin tek yolu para ödemekti. Telaşa kapılan E.G.H., karşısındakilerin gerçekten devlet görevlisi olduğuna inandı ve istenenleri tek tek yerine getirmeye başladı.

Şüpheliler ilk olarak yaşlı adamla bir parkta buluştu. E.G.H.'nin elden verdiği 120 bin doları alan kişilerin oradan hızla uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'daki evini sattırdılar, 6 milyon 750 bin lirayı farklı hesaplara gönderttiler.

Eyüpsultan'daki evini sattırdılar, 6 milyon 750 bin lirayı farklı hesaplara gönderttiler.

Dolandırıcıların talepleri dolarla da bitmedi. Şüpheliler, emekli kimyageri Eyüpsultan'daki evini satmaya ikna etti. Satıştan elde edilen 6 milyon 750 bin lira, onların yönlendirmesiyle farklı banka hesaplarına aktarıldı.

Parça parça yapılan ödemelerle E.G.H.'nin kaybı yaklaşık 15 milyon liraya ulaştı. Yaşlı adam, yıllarca biriktirdiği parayla birlikte oturduğu evi de aynı senaryo yüzünden kaybetmiş oldu.

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından İstanbul polisi harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını ve para trafiğini inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ağustosta paylaştığı verilere göre kentte 1 Ocak-17 Ağustos döneminde vatandaşların farklı yöntemlerle dolandırılmaya çalışıldığı 1065 olay aydınlatılmış, 667 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yetkililer, bu tür şebekelerin ağırlıklı olarak yaşlıları hedef aldığına ve mağdurlar üzerinde baskı kurarak onları ikna etmeye çalıştığına dikkat çekiyor.

Emniyet yetkilileri, polis, savcı ya da hakimlerin hiçbir soruşturma kapsamında vatandaşlardan telefonla para, döviz veya altın istemediğini sık sık hatırlatıyor. Bu tür bir aramayla karşılaşanların görüşmeyi hemen sonlandırıp 155 Polis İmdat hattına bilgi vermesi, özellikle yaşlı yakınlarını da bu konuda uyarması öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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