Telefonla Aradılar, Evini Sattırdılar: 78 Yaşındaki Emekli Kimyager 15 Milyon Lirasını Kaptırdı

Olay, İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki emekli kimyager E.G.H.'nin telefonuna gelen bir aramayla başladı. Hattın diğer ucundakiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı, yaşlı adama isminin bir terör örgütüne ait listede yer aldığını söyledi.

Dolandırıcılara göre bu kaydı silmenin tek yolu para ödemekti. Telaşa kapılan E.G.H., karşısındakilerin gerçekten devlet görevlisi olduğuna inandı ve istenenleri tek tek yerine getirmeye başladı.

Şüpheliler ilk olarak yaşlı adamla bir parkta buluştu. E.G.H.'nin elden verdiği 120 bin doları alan kişilerin oradan hızla uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.