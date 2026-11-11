Telefonla Aradılar, Evini Sattırdılar: 78 Yaşındaki Emekli Kimyager 15 Milyon Lirasını Kaptırdı
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İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 78 yaşındaki emekli kimyager E.G.H.'yi telefonla kandırarak yaklaşık 15 milyon lirasını ele geçirdi. Yaşlı adam önce bir parkta 120 bin doları teslim etti, ardından Eyüpsultan'daki evini satıp parasını şüphelilerin hesaplarına gönderdi.
'İsminiz bir listede çıktı' diyerek aradılar, kurtulmanın tek yolunu para olarak gösterdiler.
Eyüpsultan'daki evini sattırdılar, 6 milyon 750 bin lirayı farklı hesaplara gönderttiler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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