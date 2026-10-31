MİT'ten Aradığını Söyleyip Çocuklarının Adını Saydı: Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Korkuttu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medya kullanıcısı @YelizzKoray, babasının telefonuna gelen bir aramayı paylaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişi, ailenin ev adresini ve çocukların isimlerini bilmesiyle dikkat çekti. Para istemeyen arayan, yeni bir dolandırıcılık yönteminin habercisi olabilir.
Detaylar 👇
Babasının telefonuna gelen aramayı açan kullanıcı, karşısında kendini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişi buldu.
Arayan kişi, ev adresini sayarak babanın kimliğinin çalındığını ve sahte kimlik çıkarıldığını öne sürdü.
Polisin yanıtı dolandırıcılık şüphesini doğruladı, asıl endişe ise kişisel bilgilerin kimin elinde olduğu oldu.
Gönderilen dosyaların başka amacı olabilir 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın