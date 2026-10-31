MİT'ten Aradığını Söyleyip Çocuklarının Adını Saydı: Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Korkuttu

Kullanıcı, arayanın dolandırıcı olduğunu bilmesine rağmen yaşadığı tereddüdü de gizlemedi: 'Dolandırıcı olduğunu biliyorum ama bir tarafım da acaba diyor...?' Bunun üzerine polisi arayan kullanıcı, 'Alper Avcı' ismini anar anmaz 'Dolandırıcı onlar' yanıtını aldı. Yetkililer ise kendisine yalnızca 'Şikayet edin' dedi.

Asıl sorun ise para istenmemesine rağmen aile bilgilerinin birilerinin elinde bulunması oldu: 'Para istemedi ama birilerinin elinde tüm kimlik ve iletişim bilgilerimiz var. Hala elim ayağım titriyor.' Paylaşımını 'Ben bile ikilemde kalıp 5 dakika dinlediysem, yaşlı başlı insanlar nelere inanmaz?' sözleriyle sürdüren kullanıcı, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.