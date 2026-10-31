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MİT'ten Aradığını Söyleyip Çocuklarının Adını Saydı: Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Korkuttu

MİT'ten Aradığını Söyleyip Çocuklarının Adını Saydı: Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Korkuttu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 22:13
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Sosyal medya kullanıcısı @YelizzKoray, babasının telefonuna gelen bir aramayı paylaştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişi, ailenin ev adresini ve çocukların isimlerini bilmesiyle dikkat çekti. Para istemeyen arayan, yeni bir dolandırıcılık yönteminin habercisi olabilir.

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Babasının telefonuna gelen aramayı açan kullanıcı, karşısında kendini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişi buldu.

Babasının telefonuna gelen aramayı açan kullanıcı, karşısında kendini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişi buldu.

Paylaşımı yapan kullanıcı, 30 Ekim akşamı X hesabından yaşadıklarını anlattı. Aktardığına göre babasının telefonuna gelen aramada 'emniyet' gibi ifadeler duyulunca telefonu kendisi devraldı. Babasının kulaklarının iyi duymadığını söyleyen kullanıcıya arayan kişi, MİT'ten aradığını ve adının Alper Avcı olduğunu belirtti.

Kullanıcı, tam telefonu kapatacakken kendisine 'Siz hangi çocuğusunuz?' diye sorulduğunu ve kendisiyle kardeşinin adlarının sayıldığını ifade etti. O anı şu sözlerle anlattı: 'Bir an afalladım. Demek böyle oluyormuş.'

Arayan kişi, ev adresini sayarak babanın kimliğinin çalındığını ve sahte kimlik çıkarıldığını öne sürdü.

Arayan kişi, ev adresini sayarak babanın kimliğinin çalındığını ve sahte kimlik çıkarıldığını öne sürdü.

Arayan, ev adresini söyleyerek 'Bu ikametteki babanızın kimliği çalınmış, sahte kimlik çıkarmışlar' dedi. Para talep etmeyen kişi, 3 isim sayarak bu kişileri tanıyıp tanımadıklarını sordu. Tanımadıklarını söyleyen kullanıcıya babası adına çıkarıldığı iddia edilen kimliklerin fotoğraflarını göndereceğini belirtti ve kullanıcının telefon numarasını da dile getirdi.

Kullanıcı fotoğrafları indirip bakmadı. Buna rağmen 'Baktınız mı, tanıyor musunuz?' sorusuyla karşılaştığını yazdı. Görüşme, 'Yarın sabah 11'de Kocaeli Emniyet'te bekliyorum' denilerek sonlandırıldı.

Polisin yanıtı dolandırıcılık şüphesini doğruladı, asıl endişe ise kişisel bilgilerin kimin elinde olduğu oldu.

Polisin yanıtı dolandırıcılık şüphesini doğruladı, asıl endişe ise kişisel bilgilerin kimin elinde olduğu oldu.

Kullanıcı, arayanın dolandırıcı olduğunu bilmesine rağmen yaşadığı tereddüdü de gizlemedi: 'Dolandırıcı olduğunu biliyorum ama bir tarafım da acaba diyor...?' Bunun üzerine polisi arayan kullanıcı, 'Alper Avcı' ismini anar anmaz 'Dolandırıcı onlar' yanıtını aldı. Yetkililer ise kendisine yalnızca 'Şikayet edin' dedi.

Asıl sorun ise para istenmemesine rağmen aile bilgilerinin birilerinin elinde bulunması oldu: 'Para istemedi ama birilerinin elinde tüm kimlik ve iletişim bilgilerimiz var. Hala elim ayağım titriyor.' Paylaşımını 'Ben bile ikilemde kalıp 5 dakika dinlediysem, yaşlı başlı insanlar nelere inanmaz?' sözleriyle sürdüren kullanıcı, herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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