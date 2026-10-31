Palandöken'de Petrol Mü Var? 85 Yıl Önce İnönü İmzalamıştı, İngilizler İzini Sürdü
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Erzurum'da şehir araştırmacısı Taner Özdemir, Palandöken'in petrol geçmişine ışık tutan 1941 tarihli bir arşiv belgesini ortaya çıkardı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve bakanların imzalarını taşıyan karar, bir İngiliz petrol jeoloğunun bölgede araştırma yapmasına izin veriyor.
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Kaynak: İHA
Bakanlar Kurulu kararı, MTA'da görevli İngiliz petrol jeoloğunun Palandöken'de araştırma yapmasına izin veriyordu.
Özdemir, belgenin Erzurum'un yer altı kaynakları ve jeolojik araştırma geçmişine dikkat çektiğini söylüyor.
Bir bölgede araştırma izni verilmesi petrol bulunduğu anlamına gelmiyor, cevaplanması gereken sorular var.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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