Palandöken'de Petrol Mü Var? 85 Yıl Önce İnönü İmzalamıştı, İngilizler İzini Sürdü

Özdemir, Erzurum'un tarih boyunca stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla önemli bir şehir olduğunu belirtti. Şehrin tarihinin yalnızca savaşlar, kongreler ve siyasi gelişmelerle değil, ekonomik hayatı ve yer altı kaynaklarına yönelik araştırmalarla da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmacıya göre 1941 tarihli karar, Palandöken'in o dönemde petrol jeolojisi bakımından araştırma gündemine alındığını ortaya koyuyor.