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Palandöken'de Petrol Mü Var? 85 Yıl Önce İnönü İmzalamıştı, İngilizler İzini Sürdü

Palandöken'de Petrol Mü Var? 85 Yıl Önce İnönü İmzalamıştı, İngilizler İzini Sürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 20:39
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Erzurum'da şehir araştırmacısı Taner Özdemir, Palandöken'in petrol geçmişine ışık tutan 1941 tarihli bir arşiv belgesini ortaya çıkardı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve bakanların imzalarını taşıyan karar, bir İngiliz petrol jeoloğunun bölgede araştırma yapmasına izin veriyor.

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Kaynak: İHA

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Bakanlar Kurulu kararı, MTA'da görevli İngiliz petrol jeoloğunun Palandöken'de araştırma yapmasına izin veriyordu.

Bakanlar Kurulu kararı, MTA'da görevli İngiliz petrol jeoloğunun Palandöken'de araştırma yapmasına izin veriyordu.

Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı belge, 15 Temmuz 1941 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı. Karara göre MTA Enstitüsü petrol jeologlarından İngiliz uyruklu Cunningham Craig, enstitünün hazırladığı araştırma programı kapsamında Erzurum'un Palandöken mevkiine gidebilecek ve orada çalıştırılabilecekti.

Kararın altında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile bakanların imzaları bulunuyor. Belge, Palandöken'in 85 yıl önce petrol araştırmaları kapsamında gündeme geldiğini gösteriyor.

Özdemir, belgenin Erzurum'un yer altı kaynakları ve jeolojik araştırma geçmişine dikkat çektiğini söylüyor.

Özdemir, belgenin Erzurum'un yer altı kaynakları ve jeolojik araştırma geçmişine dikkat çektiğini söylüyor.

Özdemir, Erzurum'un tarih boyunca stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla önemli bir şehir olduğunu belirtti. Şehrin tarihinin yalnızca savaşlar, kongreler ve siyasi gelişmelerle değil, ekonomik hayatı ve yer altı kaynaklarına yönelik araştırmalarla da incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmacıya göre 1941 tarihli karar, Palandöken'in o dönemde petrol jeolojisi bakımından araştırma gündemine alındığını ortaya koyuyor.

Bir bölgede araştırma izni verilmesi petrol bulunduğu anlamına gelmiyor, cevaplanması gereken sorular var.

Bir bölgede araştırma izni verilmesi petrol bulunduğu anlamına gelmiyor, cevaplanması gereken sorular var.

Özdemir, bir bölgede petrol araştırması yapılmasına izin verilmesinin orada kesin olarak petrol bulunduğu anlamına gelmediğini hatırlattı. 1941'de Palandöken'de hangi jeolojik özelliklerin araştırılmak istendiği, çalışmanın kapsamı ve sonucunda rapor hazırlanıp hazırlanmadığı gibi soruların yanıtlanması gerektiğini söyledi.

Araştırmacı, MTA raporları, devlet arşivlerindeki kararlar ve dönemin resmi yazışmalarını kapsayan kapsamlı bir arşiv çalışması yapılabileceğini belirtti. Özdemir, Erzurum'un petrol geçmişinin yalnızca Palandöken'le sınırlı kalmadan bütün bölgenin jeolojik yapısıyla birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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