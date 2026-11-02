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Sokaklarında 50 Bin Kişi Güneş Işığı Görmeden Yaşadı

Sokaklarında 50 Bin Kişi Güneş Işığı Görmeden Yaşadı

Hong Kong
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 12:26
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Hong Kong'daki Kowloon Walled City (Kowloon Surlu Şehri), bir dönem dünyanın en kalabalık yeri olarak anılıyordu. Bugün yerinde bir park bulunan bölgede, en kalabalık döneminde yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. 

İşte detaylar...

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Binalar 14 Kata Kadar Yükseldi, Işık Zemine İnmedi

Binalar 14 Kata Kadar Yükseldi, Işık Zemine İnmedi

Bölgenin geçmişi Song Hanedanı dönemine (960-1279) uzanıyor; o yıllarda burada tuz ticaretini denetleyen bir karakol vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölgeye mülteciler ve yeni sakinler akın etti.

1960'larda yapılaşma hızlandı. Binalar o kadar sıkışık yükseldi ki güneş ışığı zemine hiç ulaşmıyordu. Şehirde 8 bin 500'den fazla mekân ve 10 bin 700 hane bulunuyordu.

Ruhsatsız Diş Hekimleri ve Yüzlerce Küçük Atölye Vardı

Ruhsatsız Diş Hekimleri ve Yüzlerce Küçük Atölye Vardı

İngiliz ve Çin yönetimlerinin denetiminden uzak kalan bölge, uzun yıllar suç örgütlerinin etkisi altında yaşadı. Dar geçitlerde ucuz hizmet veren yüzlerce ruhsatsız doktor ve diş hekimi çalışıyordu.

Şehir aynı zamanda balık köftesinden plastik oyuncak parçalarına, golf toplarına kadar pek çok şeyin üretildiği dev bir atölyeydi. Çatıdaki depolara su pompalamak çok elektrik gerektirdiği için sakinler, suyu herkes kullanabilsin diye sırayla elektrik tasarrufu yapıyordu.

Yıkım 1994'te Tamamlandı, Yerinde Bugün Bir Park Var

Yıkım 1994'te Tamamlandı, Yerinde Bugün Bir Park Var

Hong Kong hükümeti yıkım kararını 14 Ocak 1987'de duyurdu. Yaklaşık 33 bin kişi tazminat alarak Kasım 1991'e kadar bölgeden ayrıldı; taşınmayı reddedenler Temmuz 1992'de polis tarafından tahliye edildi.

Yıkım 1993'te bir törenle başladı ve Nisan 1994'te sona erdi. Alan, Aralık 1995'te Kowloon Walled City Park (Kowloon Surlu Şehir Parkı) olarak halka açıldı. Parkta, eski şehrin idari binası ve güney kapısının kalıntıları korunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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