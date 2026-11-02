Sokaklarında 50 Bin Kişi Güneş Işığı Görmeden Yaşadı

Bölgenin geçmişi Song Hanedanı dönemine (960-1279) uzanıyor; o yıllarda burada tuz ticaretini denetleyen bir karakol vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölgeye mülteciler ve yeni sakinler akın etti.

1960'larda yapılaşma hızlandı. Binalar o kadar sıkışık yükseldi ki güneş ışığı zemine hiç ulaşmıyordu. Şehirde 8 bin 500'den fazla mekân ve 10 bin 700 hane bulunuyordu.