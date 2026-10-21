Şehir Çöplerini Yer Altındaki Borularla Taşıyorlar: Kamyon Trafiği Yüzde 90'a Kadar Azalıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çöpler binanın içindeki ya da yanındaki kapaklardan atılıyor.
Baca dolunca sistem kendiliğinden devreye giriyor.
Her atık türü istasyonda kendi konteynerine gidiyor.
Dünyadaki ilk sistem 1961'de bir hastanede kuruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın