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Şehir Çöplerini Yer Altındaki Borularla Taşıyorlar: Kamyon Trafiği Yüzde 90'a Kadar Azalıyor

Şehir Çöplerini Yer Altındaki Borularla Taşıyorlar: Kamyon Trafiği Yüzde 90'a Kadar Azalıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 18:44
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İsveç başta olmak üzere bazı Kuzey Avrupa şehirlerinde çöpler kamyon yerine yer altındaki vakumlu borularla taşınıyor. Binalardan atılan çöp torbaları, saatte 70 kilometre hızla merkezi toplama istasyonlarına ulaşıyor.

İşte detaylar...

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Çöpler binanın içindeki ya da yanındaki kapaklardan atılıyor.

Çöpler binanın içindeki ya da yanındaki kapaklardan atılıyor.

Çöp atma noktaları binanın her katına ya da giriş holüne yerleştirilebiliyor. Binanın hemen yanına da her atık türü için ayrı bir giriş konuyor.

Atılan torbalar, giriş noktasının altındaki dikey bacada birikiyor. Tek bir giriş noktası genellikle 40 ile 80 haneye hizmet veriyor.

Baca dolunca sistem kendiliğinden devreye giriyor.

Baca dolunca sistem kendiliğinden devreye giriyor.

Bacadaki sensörler doluluğu algılayınca toplama istasyonuna sinyal gönderiyor ve boşaltma başlıyor. İstasyondaki güçlü fanlar borularda hava akımı oluşturuyor, çöp torbaları da istasyona saatte 70 kilometre hızla taşınıyor.

Her atık türü istasyonda kendi konteynerine gidiyor.

Her atık türü istasyonda kendi konteynerine gidiyor.

İstasyona ulaşan atıklar bir vana yardımıyla türüne göre ayrılıp kendi konteynerine yönlendiriliyor. Konteyner dolunca kamyona yüklenip geri dönüşüm merkezine götürülüyor.

Sistemi geliştiren İsveçli şirket Envac'a göre bu yöntem, çöp toplama trafiğini ve buna bağlı gürültü, emisyon ve kirliliği yüzde 90'a kadar azaltıyor. Atıklar kapalı konteynerlerde tutulduğu için kötü koku sorunu da ortadan kalkıyor.

Dünyadaki ilk sistem 1961'de bir hastanede kuruldu.

Dünyadaki ilk sistem 1961'de bir hastanede kuruldu.

Bugün Envac adıyla bilinen Centralsug şirketi, dünyanın ilk vakumlu atık sistemini İsveç'teki Sollefteå Hastanesi'nde kurdu ve bu sistem hâlâ çalışıyor. Konutlar için ilk sistem ise 1967'de Ör-Hallonbergen semtinde hizmete girdi.

Şirketin bugün altı kıtada çalışan 1.300 tesisi bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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