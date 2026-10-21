Şehir Çöplerini Yer Altındaki Borularla Taşıyorlar: Kamyon Trafiği Yüzde 90'a Kadar Azalıyor

İstasyona ulaşan atıklar bir vana yardımıyla türüne göre ayrılıp kendi konteynerine yönlendiriliyor. Konteyner dolunca kamyona yüklenip geri dönüşüm merkezine götürülüyor.

Sistemi geliştiren İsveçli şirket Envac'a göre bu yöntem, çöp toplama trafiğini ve buna bağlı gürültü, emisyon ve kirliliği yüzde 90'a kadar azaltıyor. Atıklar kapalı konteynerlerde tutulduğu için kötü koku sorunu da ortadan kalkıyor.