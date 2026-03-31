article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere’de 4 Çöp Kutulu Yeni Geri Dönüşüm Dönemi Başladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 13:41

İngiltere’de çöp ve geri dönüşüm sistemi bugünden itibaren tamamen değişiyor. Evler, atıklarını dört ayrı kutuda ayıracak ve böylece geri dönüşüm süreci hem daha kolay hem de daha verimli hale gelecek. Yeni düzenleme, hangi atığın hangi kutuya gireceği konusundaki kafa karışıklığını sona erdirmeyi hedefliyor.

Kaynak: https://www.express.co.uk/news/uk/218...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de çöp ve geri dönüşüm toplama kuralları bugünden itibaren değişti.

Artık evler, atıklarını dört farklı kutuda ayırmak zorunda. Hedef, hangi atığın hangi kutuya girdiğini basitleştirerek, geri dönüşüm sürecini daha düzenli ve verimli hâle getirmek.

Yeni düzenlemeye göre evlerde en fazla dört farklı toplama olacak: yiyecek ve bahçe atıkları, kağıt ve karton, kuru geri dönüştürülebilir malzemeler ve genel atık (geri dönüştürülemeyen çöpler). Bazı bölgelerde kağıt ve karton, diğer kuru geri dönüştürülebilir atıklarla birlikte toplanabilir; böylece bazı evler üç kutuyla yetinebilecek. Yetkililer, bu esnek yaklaşımın yerel yönetimlerin kendi topluluklarına uygun hizmet sunmasına imkân tanıyacağını belirtiyor.

Önceki sistemde, her belediye kendi toplama ve kutu tiplerini belirliyordu bu da ülke genelinde karışıklığa yol açıyordu.

Yeni kurallarla birlikte atık ayrımı ve toplama süreçleri standartlaştırılıyor; böylece daha fazla malzeme geri dönüştürülüp yeni ürün üretiminde kullanılabilecek.

Hedefler arasında karbon emisyonlarını azaltmak, çevresel ve sosyal etkileri düşürmek ve daha az atığın çöplüklere veya yakma tesislerine gitmesini sağlamak da yer alıyor. Yapılan analizler, belediyeler tarafından toplanan yaklaşık 525 bin ton geri dönüşümün, yanlış atık koyulması nedeniyle ayrıştırma tesislerinde reddedildiğini ortaya koyuyor.

Yanlış atık yerleştirenler için maksimum ceza 80 pound, ancak tek seferlik hatalar için anında ceza uygulanmıyor. Sürekli yanlış ayrım yapan evler için yazılı uyarı ve 28 günlük itiraz süresiyle resmi yaptırım süreci başlatılabiliyor.

Evlerin uyması gereken dört ana kategori ise şöyle:

  • Yiyecek ve bahçe atıkları

  • Kağıt ve karton

  • Diğer kuru geri dönüştürülebilir malzemeler (cam, metal, plastik ve karton kutular)

  • Genel atık (geri dönüştürülemeyen çöpler)

Döngüsel ekonomi bakanı Mary Creagh, “Artık her postada farklı kurallar olmayacak ve insanlar nerede yaşarlarsa yaşasın geri dönüşümü kolayca yapabilecek. Kuralları basitleştirerek karbon salınımını azaltacak, sokakları temizleyecek ve topluluklarda gururu artıracağız” dedi.

Ayrıca hükümet, ambalaj üreticilerinin geri dönüşüm ve atık yönetimi maliyetlerini üstlendiği genişletilmiş bir üretici sorumluluğu planı uygulamaya koydu. 2027’de ise plastik şişe ve metal kutular için depozito sistemi başlatılması planlanıyor; ürün alırken küçük bir depozito ödenecek ve boş kutu iade edildiğinde geri alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın