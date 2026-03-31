İngiltere’de 4 Çöp Kutulu Yeni Geri Dönüşüm Dönemi Başladı

Yeni kurallarla birlikte atık ayrımı ve toplama süreçleri standartlaştırılıyor; böylece daha fazla malzeme geri dönüştürülüp yeni ürün üretiminde kullanılabilecek.

Hedefler arasında karbon emisyonlarını azaltmak, çevresel ve sosyal etkileri düşürmek ve daha az atığın çöplüklere veya yakma tesislerine gitmesini sağlamak da yer alıyor. Yapılan analizler, belediyeler tarafından toplanan yaklaşık 525 bin ton geri dönüşümün, yanlış atık koyulması nedeniyle ayrıştırma tesislerinde reddedildiğini ortaya koyuyor.

Yanlış atık yerleştirenler için maksimum ceza 80 pound, ancak tek seferlik hatalar için anında ceza uygulanmıyor. Sürekli yanlış ayrım yapan evler için yazılı uyarı ve 28 günlük itiraz süresiyle resmi yaptırım süreci başlatılabiliyor.