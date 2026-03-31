Doğru Yaptıkları Hiçbir Şey Yok! Kendi Kendini Hataya Sürükleyen Burçlar

Doğru Yaptıkları Hiçbir Şey Yok! Kendi Kendini Hataya Sürükleyen Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.03.2026 - 12:37

Hayat bazen bize kendi yaptığımız seçimlerle sürprizler hazırlar. Bazı burçlar, güçlü kişilik özellikleri yüzünden istemeden kendi hatalarının içine düşmeye daha yatkındır. Bu eğilimler, hataları tekrarlamalarına neden olabilir, ama aynı zamanda onları daha farkında ve dirençli kılar. İşte kendi kararlarıyla hatalara sürüklenmeye en açık burçlar ve arkasındaki nedenler.

Koç: Acele Etmek Onların Kanında Var

Koç burcu, düşünmeden atılma eğilimiyle tanınır. Bu cesaret, yanlış kararları da beraberinde getirebilir. Hızlı hareket etme isteği, bazen detayları gözden kaçırmalarına ve sonuçları küçümsemelerine yol açar. Kendi hızları, bazen kendi tuzakları haline gelir.

İkizler: Fazla Düşünmek ve Şüpheye Düşmek

İkizler’in en güçlü yönü olan merak ve zekâ, bazen kendi hatalarına düşmelerine neden olabilir. Fikir değiştirme eğilimi ve aynı anda birçok şeyi düşünmek, kararlarında çelişkilere yol açabilir. Temel bir referans noktası olmadan verilen kararlar, geçmişte çözülmüş gibi görünen hatalara geri dönüşü kolaylaştırır.

Aslan: Gurur Engeli

Aslan burcu güveni ve kendine olan inancı ile bilinir. Ancak bu güven, hatalarını kabul etmelerini veya hızlıca yön değiştirmelerini zorlaştırabilir. Gurur, hataları düzeltme fırsatını kaçırmalarına ve işleri daha da karmaşık hale getirmelerine sebep olabilir.

Terazi: Tereddüt ve Tekrarlayan Hatalar

Terazi: Tereddüt ve Tekrarlayan Hatalar

Terazi, her kararı dikkatle tartma eğilimindedir. Ancak bu denge arayışı bazen tam tersi etki yaratır. Kararlarda tereddüt veya çatışmadan kaçınma eğilimi, ihtiyaçlarına uygun olmayan seçimler yapmalarına yol açabilir. Bu, hataların tekrar etmesine neden olabilir.

Balık: Fazla Kabul Edici Olmak

Balık: Fazla Kabul Edici Olmak

Balık burcu duygusal derinliği ve empatisi ile bilinir. Bu iyi niyet, bazen yanlış anlaşılmalara açık hale getirir. İnsanları veya durumları idealize etme eğilimi, fark edebilecekleri uyarı işaretlerini gözden kaçırmalarına sebep olabilir. Hatalar çoğu zaman cehaletten değil, saf güven ve iyimserlikten kaynaklanır.

Yay: Düşünmeden Risk Almak

Özgürlüğü seven Yay, macerayı tutkuyla kucaklar. Ancak bu bazen planlamayı geri plana itebilir. Hatalar çoğunlukla aceleyle veya uzun vadeli sonuçları değerlendirmeden alınan kararlarla ortaya çıkar.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
